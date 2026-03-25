Все могло сложиться по другому: 5 голливудских актеров, которых уволили с главных ролей во время съемок

В индустрии кино и телевидения случаи, когда актеров снимают с главных ролей, не являются чем-то необычным. Такие ситуации зачастую возникают из-за конфликтов на площадке, проблем с поведением или личных трудностей артистов. Рассказываю про пять известных примеров, когда актеры были вынуждены покинуть свои роли прямо во время съемок.

Эрик Столц, фильм: «Назад в будущее» (заменен на: Майкла Дж. Фокса)

Актер Эрик Столц лишился роли Марти Макфлая в «Назад в будущее» всего через пять недель после начала съемок. Режиссер Роберт Земекис принял решение о замене, несмотря на уже отснятый материал.

Основной причиной стали различия в восприятии фильма: Столц подходил к роли как к серьезной драме, в то время как создатели желали добавить элемент комедии. Его игра казалась слишком серьезной и тяжелой, что не соответствовало общему духу картины. К тому же на площадке возникали конфликты, так как Столц сильно погружался в свою роль и настаивал, чтобы его называли Марти даже вне съемок. В итоге Земекис нашел замену в лице Майкла Дж. Фокса.

Стюарт Таунсенд, фильм: «Властелин колец» (заменен на: Вигго Мортенсена)

Ирландский актер Стюарт Таунсенд был уволен с роли Арагорна в трилогии «Властелин колец» всего за день до старта съемок. Это увольнение стало одним из самых резонирующих в Голливуде, так как Таунсенд потратил месяцы на подготовку.

Продюсеры посчитали, что 27-летний актер выглядит слишком юным для роли зрелого персонажа, которому уже 87 лет. Кроме того, его недостаточная активность на тренировках по фехтованию и верховой езде вызывала опасения у съемочной группы. В конечном итоге Вигго Мортенсен был срочно приглашен на замену. К слову, актер согласился на роль только по просьбе своего сына, который был фанатом произведений Толкина.

Натали Портман, фильм: «Ромео + Джульетта» (заменена на: Клэр Дэйнс)

Натали Портман покинула проект «Ромео + Джульетта» исключительно из-за визуального несоответствия с партнером по съемкам Леонардо Ди Каприо.

Дело в том, что на момент пробы Натали было всего 13 лет, тогда как Лео уже исполнилось 21. Когда их поставили вместе для репетиций, продюсеры поняли, что они не смотрятся как пара: Натали выглядела как ребенок, а Ди Каприо – как взрослый мужчина. В результате на роль Джульетты была выбрана Клэр Дэйнс.

Карьера Меган Фокс оказалась под угрозой увольнения после того, как в интервью журналу Wonderland актриса сравнила режиссера Майкла Бэя с Гитлером, утверждая, что работа с ним была ужасной. Это высказывание вызвало широкий резонанс.

Режиссер отреагировал спокойно, но исполнительный продюсер Стивен Спилберг настоял на увольнении Фокс. В результате на ее место была приглашена модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Спустя годы Фокс помирилась с Бэем и актриса вернулась к сотрудничеству с ним в проекте «Черепашки-ниндзя».

Джонни Депп, фильм: «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (заменен на: Мадса Миккельсена)

В ноябре 2020 года Джонни Депп был уволен с роли Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в результате решения Высокого суда Лондона, который признал обвинения против него, опубликованные в таблоиде The Sun, правдивыми. После оглашения приговора студия Warner Bros. попросила Деппа покинуть проект, чтобы избежать негативной ассоциации с громким скандалом. Актер в социальных сетях выразил уважение к этому решению. В конечном итоге роль Грин-де-Вальда была передана датскому актеру Мадсу Миккельсену. После победы Деппа в суде против Эмбер Хёрд в 2022 году фанаты начали обсуждать возможность его возвращения в франшизу.