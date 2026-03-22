В 3 сезоне «Одних из нас» появятся Лев и Яра: роли получили две молодые актрисы

Любопытно, что персонаж оригинальной игры, друг Эбби, в истории на экране будет совсем другого пола.

Каст третьего сезона сериала «Одни из нас» расширился. Руководство HBO официально объявило о том, что Кириана Краттер и Мишель Мао исполнят роли Льва и его старшей сестры Яры.

Мишель Мао в сериале «Бриджертоны»

В оригинальной видеоигре The Last of Us Part II этот персонаж оказывается рядом с Эбби и становится для неё важным человеком. Авторы телеадаптации планируют оставить эту сюжетную ветку без изменений.

По сюжету второй части игры брат и сестра воспитывались в рядах радикальной религиозной группировки, которая ведёт борьбу за территорию в Сиэтле. Лев ослушался установленных в общине порядков, после чего их с Ярой объявили изгоями. Позже они знакомятся с Эбби и поддерживают её в трудных ситуациях.

Дата выхода третьего сезона «Одних из нас», где адаптация игры получит продолжение, назначена на 2027 год. Создатели шоу ранее заявляли, что в новых сериях основное внимание будет уделено событиям из прошлого Эбби, которые произошли до её встречи с Элли.