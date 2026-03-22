В 3 сезоне «Одних из нас» появятся Лев и Яра: роли получили две молодые актрисы

22 марта 2026 16:00
Кириана Краттер в фильме «Звёздные войны: Опорная команда»

Любопытно, что персонаж оригинальной игры, друг Эбби, в истории на экране будет совсем другого пола.  

Каст третьего сезона сериала «Одни из нас» расширился. Руководство HBO официально объявило о том, что Кириана Краттер и Мишель Мао исполнят роли Льва и его старшей сестры Яры.

В оригинальной видеоигре The Last of Us Part II этот персонаж оказывается рядом с Эбби и становится для неё важным человеком. Авторы телеадаптации планируют оставить эту сюжетную ветку без изменений.

По сюжету второй части игры брат и сестра воспитывались в рядах радикальной религиозной группировки, которая ведёт борьбу за территорию в Сиэтле. Лев ослушался установленных в общине порядков, после чего их с Ярой объявили изгоями. Позже они знакомятся с Эбби и поддерживают её в трудных ситуациях.

Дата выхода третьего сезона «Одних из нас», где адаптация игры получит продолжение, назначена на 2027 год. Создатели шоу ранее заявляли, что в новых сериях основное внимание будет уделено событиям из прошлого Эбби, которые произошли до её встречи с Элли.

Фото: Кадры из фильма «Звёздные войны: Опорная команда» (2024), сериала «Бриджертоны»
Светлана Левкина
$80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала $80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала Читать дальше 23 марта 2026
Новый «Светлячок» не будет каноном: звезды хита оправдались за «Миссию "Серенити"» Новый «Светлячок» не будет каноном: звезды хита оправдались за «Миссию "Серенити"» Читать дальше 22 марта 2026
Кто тут главнее? Кавилл и Джилленхол загнали Эйсу Гонсалес в тень в приключенческом экшене Гая Ричи Кто тут главнее? Кавилл и Джилленхол загнали Эйсу Гонсалес в тень в приключенческом экшене Гая Ричи Читать дальше 21 марта 2026
Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Читать дальше 20 марта 2026
«Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате «Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате Читать дальше 20 марта 2026
Первая часть собрала более $11,8 млн — вторую точно хочу увидеть: этот боевик 80-х может получить ремейк Первая часть собрала более $11,8 млн — вторую точно хочу увидеть: этот боевик 80-х может получить ремейк Читать дальше 20 марта 2026
83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes Читать дальше 19 марта 2026
«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера «Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Читать дальше 23 марта 2026
