В 3 сезоне «Одних из нас» появятся Лев и Яра: роли получили две молодые актрисы

Каст третьего сезона сериала «Одни из нас» расширился. Руководство HBO официально объявило о том, что Кириана Краттер и Мишель Мао исполнят роли Льва и его старшей сестры Яры.
Мишель Мао в сериале «Бриджертоны»
В оригинальной видеоигре The Last of Us Part II этот персонаж оказывается рядом с Эбби и становится для неё важным человеком. Авторы телеадаптации планируют оставить эту сюжетную ветку без изменений.
По сюжету второй части игры брат и сестра воспитывались в рядах радикальной религиозной группировки, которая ведёт борьбу за территорию в Сиэтле. Лев ослушался установленных в общине порядков, после чего их с Ярой объявили изгоями. Позже они знакомятся с Эбби и поддерживают её в трудных ситуациях.
Дата выхода третьего сезона «Одних из нас», где адаптация игры получит продолжение, назначена на 2027 год. Создатели шоу ранее заявляли, что в новых сериях основное внимание будет уделено событиям из прошлого Эбби, которые произошли до её встречи с Элли.