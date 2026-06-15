Что значит тату Элли из «Одних из нас»: связь с Джоэлом неслучайна

После трагической гибели Джоэла прямо во второй серии второго сезона «Одних из нас» многие зрители готовы были бросить сериал. Но оказалось, что это слишком поспешное решение.

Например, недавняя премьера шестой серии оказалась полностью посвящена флэшбекам, вплоть до детства героя Педро Паскаля. И там в том числе показывают, откуда у Элли взялась татуировка на руке и что она для нее значит.

Откуда у Элли татуировка

В шестом эпизоде зрителям показали, как Джоэл и Элли пытались жить как одна семья. На пятнадцатый день рождения герой подарил девочке торт и гитару, пообещав научить играть. На инструменте он вырезал изображение мотылька, которого заметил в набросках Элли. Эти насекомые снятся девочке, она их постоянно рисует.

Но уже семнадцатый день рождения обернулся конфликтом. Джоэл застает Элли с подружкой Кэт, запрещенными веществами и набитой татуировкой. Начинаются классические разборки родителя и трудного подростка.

Смысл татуировки Элли

Место для тату героиня выбрала непроста — он прямо на шраме, который остался у нее от укуса зараженного. Она и ранее пыталась всячески замаскировать его, например прижималась к раскаленной кастрюле.

В качестве эскиза для тату Элли выбрала рисунок мотылька, сидящего на папоротнике. Джоэла такое поведение настораживает, и он интересуется у местного психолога Гейл, что символизирует мотылек. Та безрадостно отвечает, что смерть.

Связь Элли со смертью неоспорима. Она была укушена в 14 лет и должна была умереть либо от инфекции, либо от рук Светлячков (Цикад), которые верили, что ее жертва может привести к излечению человечество. Но Джоэл спас ее, что тоже обернулось бесчисленными смертями.

Также, как мотыльки тянутся к свету, часто к своей гибели, Элли поглощена стремлением к мести во втором сезоне. Создатель сериала Нил Дракманн подтвердил эту параллель, дополнительно отметив, что тату мотылька служит еще и отсылкой к девизу Светлячков (Цикад) «Ищите свет».

Помимо своего темного значения, татуировка Элли является постоянным напоминанием о Джоэле и их недолгой семье.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что будет в третьем сезоне «Одни из нас».