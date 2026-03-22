Меню
Русский English
Отмена
Новый «Светлячок» не будет каноном: звезды хита оправдались за «Миссию "Серенити"»

22 марта 2026 14:00
Актеры подробнее рассказали о расширении вселенной.

Поклонники сериала «Светлячок» дождались того, о чём мечтали более двадцати лет. Нэйтан Филлион объявил, что культовый научно-фантастический проект возвращается. Правда, на этот раз в формате анимационного продолжения. При этом полноценным сиквелом по канону его назвать не получится.

На днях Филлион и Алан Тьюдик пояснили, почему действие нового мультсериала будет разворачиваться между событиями оригинального шоу 2002 года и полнометражной «Миссии "Серенити"». По словам артистов, команда не хотела делать прямое продолжение фильма, так как считает его законченным и достойным финалом для своих героев.

Однако такое хронологическое решение позволит вновь собрать почти весь экипаж «Серенити» на экране. Речь идёт не только о персонажах, которые погибли в полнометражной картине, но и о Шепарде Буке, которого играл Рон Гласс, ушедший из жизни в 2016 году.

«Миссия "Серенити"» стала достойным прощанием с героями, и переписывать эту историю никто не собирается», — отметил Нэйтан Филлион.

Кадр из фильма «Миссия "Серенити"»

Вместо этого у создателей есть возможность вернуться в более ранний период, вновь объединить команду и дать поклонникам то, чего они давно ждут, — новые приключения во вселенной «Светлячка».

В ближайшее время проект представят потенциальным закупщикам. Какая стриминговая платформа займётся его производством, пока не уточняется.

Фото: Кадры из фильма «Миссия "Серенити"» (2005)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше