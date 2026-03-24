Идеален везде и покруче Брагина: недооцененные проекты Тома Харди — такие проекты вы могли пропустить

Актер Том Харди активно снимается. И в чем-то он будет обаятельнее, чем наш Брагин из «Первого отдела».

Недавно на Netflix вышел фильм Харди «Хаос». Кроме того, продолжаются съемки второй части сериала «Гангстерленд». Сам актер знаменит такими блокбастерами, как «Темный рыцарь», «Безумный Макс» и франшизой «Веном». Вместе с тем есть роли актера, о которых многие не знают.

Вот несколько фильмов с Харди, которые, на мой взгляд, недооценены:

«Лок». Эта драма 2013 года рассказывает о ночи из жизни Айвена Лока, которого играет Харди. Он едет из Бирмингема в Лондон, чтобы присутствовать на родах своего ребенка.

На протяжении всей поездки он ведет телефонные разговоры, которые переплетают его личные и рабочие проблемы. Хотя действие происходит в основном в автомобиле, фильм захватывает благодаря отличному сценарию и мастерству Харди. Каждый новый звонок добавляет сложности в его жизнь, что делает историю увлекательной.

«Общак». В этом фильме 2014 года Харди играет бармена Боба Сагиновски, который оказывается втянутым в криминальное расследование после неудачной попытки ограбления его заведения, связанного с мафией. Боб находит щенка, что добавляет трогательности в фильм. Картина сочетает в себе неожиданные повороты сюжета и качественную операторскую работу. Харди отлично справляется с ролью обычного парня, попавшего в опасный мир мафии.

«Табу». В этом мини-сериале BBC 2017 года Харди воплощает образ авантюриста Джеймса Делейни, вернувшегося в Лондон в 1814 году после долгого отсутствия. Он пытается спасти отцовскую судоходную компанию, погружаясь в криминальный мир города, и сталкивается с множеством врагов. Проект предлагает мрачный и атмосферный взгляд на Англию во времена англо-американской войны, а игра Харди в роли неоднозначного героя добавляет серию особой глубины и интриги.

Каждый из этих проектов подчеркивает, что талант Тома Харди не ограничивается лишь большими экранизациями, и его менее известные работы действительно заслуживают большего внимания.