Русский English
В «Горничной 2» будет новая блондинка: кто составит компанию Сидни Суини

24 марта 2026 16:00
Каст получил обновление.

Кирстен Данст официально вошла в актёрский состав триллера «Тайна горничной» — продолжения нашумевшей ленты 2025 года. Ожидается, что звезда сыграет владелицу роскошного особняка, в котором предстоит работать главной героине Милли. Роль домработницы вновь исполнит Сидни Суини.

Информацию об участии Данст во второй части подтвердили западные издания. Детали её образа пока держатся в тайне.

Первый фильм был экранизацией романа Фриды Макфадден, открывающего серию книг. В основе сиквела — вторая часть литературной трилогии.

По сюжету Милли устраивается в дом к супругам Венди и Дугласу, где ей под странным предлогом запрещают контактировать с хозяйкой. Героине предстоит выяснить, что скрывает её новая семья. Учитывая масштаб роли, полученной Данст, велика вероятность, что она перевоплотится именно в Венди.

Съёмки стартуют осенью. Первая картина собрала в мировом прокате около 400 миллионов долларов, установив рекорд для Сидни Суини. В случае успеха сиквела у создателей, скорее всего, появится интерес к экранизации финальной книги цикла.

Светлана Левкина
