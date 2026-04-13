Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Новости Самый молодой агент 007 в истории: на роль Джеймса Бонда рассматривают 22-летнего актёра из сериала «Дом Гиннессов»

Самый молодой агент 007 в истории: на роль Джеймса Бонда рассматривают 22-летнего актёра из сериала «Дом Гиннессов»

13 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «Дом Гиннессов»,фильма «Не время умирать» (2020)

Режиссером «Бонда 26» назначен Дени Вильнев.

Луис Патридж может стать самым молодым Джеймсом Бондом и это не просто слух, а сигнал о смене эпохи франшизы.

Актеру всего 22 года, и если его кандидатуру утвердят, «Бонд 26» впервые за десятилетия уйдет от образа зрелого агента к версии, которая только формируется. Вопрос уже не в том, кто заменит Дэниела Крейга, а каким будет новый 007.

Молодой Бонд и новая стратегия

После завершения эпохи Крейга в 2021 году продюсеры взяли паузу и начали пересборку концепции. Amazon MGM Studios ищет актера в диапазоне 20–30 лет, и Патридж идеально вписывается в эти рамки.

Для сравнения: Шон Коннери получил роль в 32 года, Пирс Броснан — в 42, Роджер Мур — в 45, Дэниел Крейг — в 38. Разница очевидна.

Сценарий пишет Стивен Найт, автор «Острых козырьков», и это тоже не случайность. В 2025 году Патридж уже работал с ним в сериале «Дом Гиннессов», что дало актеру возможность проявить себя перед ключевой фигурой проекта.

Его ироничная реплика про мартини в интервью Variety звучит как шутка, но в индустрии такие совпадения редко бывают случайными.

Кто такой Луи Патридж

Патридж не новичок. Он появился в «Приключениях Паддингтона 2» (2017), получил узнаваемость благодаря дилогии «Энола Холмс» (2020, 2022) и закрепил позиции ролями в «Аргайл: Супершпион» (2024) и «Все совпадения неслучайны» (2024).

При этом его экранный образ — интеллигентный, сдержанный, чуть ироничный — неожиданно близок к ранним версиям Бонда, пишет Soyuz.

Среди конкурентов называют Джейкоба Элорди, которому 28 лет, но Патридж выигрывает за счет возраста и потенциальной «длинной дистанции». Если ставка делается на новую трилогию, молодой актер выглядит стратегически выгоднее.

Режиссером «Бонда 26» назначен Дени Вильнев, съемки планируют начать в 2027 году и если выбор действительно падет на Патриджа, зрителей ждет не просто новый агент 007, а полностью переосмысленная история — от первого шага до легенды.

Фото: Кадр из сериала «Дом Гиннессов»,фильма «Не время умирать» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Читать дальше 14 апреля 2026
Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Читать дальше 13 апреля 2026
Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Читать дальше 11 апреля 2026
Сцены из новой «Легенды об Аанге» уже слили в Сеть: студия напрасно пыталась заблокировать утечку Сцены из новой «Легенды об Аанге» уже слили в Сеть: студия напрасно пыталась заблокировать утечку Читать дальше 14 апреля 2026
Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Читать дальше 14 апреля 2026
Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Читать дальше 12 апреля 2026
Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Читать дальше 12 апреля 2026
Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Читать дальше 12 апреля 2026
«Она была бы великолепна»: Файнс неожиданно выбрал новую кандидатуру на роль Волан-де-Морта и это... женщина из «Игры престолов» «Она была бы великолепна»: Файнс неожиданно выбрал новую кандидатуру на роль Волан-де-Морта и это... женщина из «Игры престолов» Читать дальше 12 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше