Самый молодой агент 007 в истории: на роль Джеймса Бонда рассматривают 22-летнего актёра из сериала «Дом Гиннессов»

Луис Патридж может стать самым молодым Джеймсом Бондом и это не просто слух, а сигнал о смене эпохи франшизы.

Актеру всего 22 года, и если его кандидатуру утвердят, «Бонд 26» впервые за десятилетия уйдет от образа зрелого агента к версии, которая только формируется. Вопрос уже не в том, кто заменит Дэниела Крейга, а каким будет новый 007.

Молодой Бонд и новая стратегия

После завершения эпохи Крейга в 2021 году продюсеры взяли паузу и начали пересборку концепции. Amazon MGM Studios ищет актера в диапазоне 20–30 лет, и Патридж идеально вписывается в эти рамки.

Для сравнения: Шон Коннери получил роль в 32 года, Пирс Броснан — в 42, Роджер Мур — в 45, Дэниел Крейг — в 38. Разница очевидна.

Сценарий пишет Стивен Найт, автор «Острых козырьков», и это тоже не случайность. В 2025 году Патридж уже работал с ним в сериале «Дом Гиннессов», что дало актеру возможность проявить себя перед ключевой фигурой проекта.

Его ироничная реплика про мартини в интервью Variety звучит как шутка, но в индустрии такие совпадения редко бывают случайными.

Кто такой Луи Патридж

Патридж не новичок. Он появился в «Приключениях Паддингтона 2» (2017), получил узнаваемость благодаря дилогии «Энола Холмс» (2020, 2022) и закрепил позиции ролями в «Аргайл: Супершпион» (2024) и «Все совпадения неслучайны» (2024).

При этом его экранный образ — интеллигентный, сдержанный, чуть ироничный — неожиданно близок к ранним версиям Бонда, пишет Soyuz.

Среди конкурентов называют Джейкоба Элорди, которому 28 лет, но Патридж выигрывает за счет возраста и потенциальной «длинной дистанции». Если ставка делается на новую трилогию, молодой актер выглядит стратегически выгоднее.

Режиссером «Бонда 26» назначен Дени Вильнев, съемки планируют начать в 2027 году и если выбор действительно падет на Патриджа, зрителей ждет не просто новый агент 007, а полностью переосмысленная история — от первого шага до легенды.