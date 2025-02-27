Меню
Марлон Уэйанс возвращает культовую комедию: «Белые цыпочки 2» в производстве
Сиквел легендарного фильма уже запланирован.
1 комментарий
27 февраля 2025 10:00
Звезда «Безумного Макса» может сыграть в новом фильме российского режиссера Кантемира Балагова
Райли Кио способна украсить актерский состав новой картины.
Написать
11 февраля 2025 21:47
Казахстан выходит на новый уровень: Ассоциация кинокритиков страны стала частью FIPRESCI
Казахстанские кинокритики получили международное признание, войдя в состав влиятельной Федерации Кинопрессы.
Написать
28 января 2025 10:30
Комедия «Келинжан 3» уверенно ворвалась в топ-10 лидеров кинопроката в Казахстане: о чем фильм
Казахский фильм попал в десятку лидеров, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны зарубежных блокбастеров.
Написать
17 января 2025 13:00
Этот казахский фильм обошел в прокате нашумевший фильм «Носферату»: люди хотят смеяться, а не бояться
Казахстанская комедия неожиданно вошла в десятку лидеров кинопроката, оставив позади голливудский хоррор.
Написать
16 января 2025 16:30
«Муфаса: Король Лев» четвертую неделю остается лидером проката в Казахстане: какие ленты на втором и третьем месте?
Приквел к знаменитому мультфильму продолжает пользоваться популярностью, опережая конкурентов по кассовым сборам.
Написать
15 января 2025 13:00
Тимур Бекмамбетов объявил о выпуске нового анимационного сериала о герое, которого любят миллионы казахов
Новый проект студии «Базелевс» о Ходже Насреддине станет частью масштабной франшизы, включающей комиксы, мультфильм и видеоигру.
Написать
13 января 2025 13:00
В казахстанский прокат вышел фильм о трех братьях «Тамыр» Дастана Алдабека: раскрываем детали сюжета семейной драмы
Картина рассказывает о соперничестве детей за родительскую любовь.
Написать
13 января 2025 12:00
Стала известна дата выхода мультфильма казахского режиссера Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»
Мультфильм о народном герое получит международное распространение в дополнении к сериалу, комиксам и VR-проекту.
Написать
13 января 2025 10:00
Казахстан пересматривает понятие бедности, а Узабаев показывает ее обратную сторону в «Бедных Патриках»
Новые правила определения нуждаемости населения вступят в силу в 2025 году.
Написать
7 января 2025 12:00
Фантастическая драма, комедия и ужасы: какие кинопремьеры состоятся в Казахстане 9 января
Зрителей ждет разнообразие жанров: от комедий и ужасов до эпических драм и биографических лент.
Написать
6 января 2025 13:45
Названа дата выхода в прокат фильма казахского режиссера Бекмамбетова «Милосердие» с Крисом Праттом
Тимур Бекмамбетов снимает триллер, действие которого разворачивается в мрачном будущем.
Написать
6 января 2025 12:03
13-серийный мультсериал «Бақаш пен Тоқаш» и не только: какие премьеры выйдут на экраны в Казахстане в 2025 году
В 2025 году зрителей ждет премьера мультипликационной саги, которая, по мнению экспертов, поднимет уровень национальной анимации.
Написать
6 января 2025 10:00
Он подарил свой образ главному герою из «Шрэка»: в США ушел из жизни ослик Перри
В калифорнийском парке Бол ушел из жизни миниатюрный ослик, вдохновивший на создание культового персонажа анимационного кино.
Написать
5 января 2025 11:19
Стала известна дата премьеры фильма «Милосердие» от казахстанского режиссера Тимура Бекмамбетова
Фантастический боевик казахстанского режиссёра с участием голливудских звезд выйдет на экраны в 2025 году.
Написать
29 декабря 2024 13:00
Казахский режиссер Узабаев снимает сериал с Сабуровым «Бедные Патрики»: узнали, когда выйдет и в чем изюминка
Новый сериал расскажет о закулисной жизни гламурной Москвы, сочетая драму и юмор.
Написать
27 декабря 2024 15:30
На «Теща 2» решил не останавливаться: казахский режиссер Узабаев снимет еще одну комедию – на этот раз об известном комике
Зрителям расскажут киноисторию о падении и преображении известного актера, погрязшего в пороках.
Написать
26 декабря 2024 13:30
Харламов и Гузеева снова воссоединятся: когда выйдет фильм «Теща 2» казахского режиссера Аскара Узабаева
Продолжение популярной комедии сохранит полюбившихся зрителям зятя и тещу в исполнении любимых артистов.
Написать
26 декабря 2024 10:00
В Боровом полным ходом идут съемки: когда выйдет спин-офф казахского сериала «Каникулы off-line»
Молодежный сериал с нетерпением ждали многие.
Написать
23 декабря 2024 13:50
Очередной триумф «Аноры» с Юрой Борисовым: IndieWire называет фильм лучшим в 2024 году
Картина с российскими актерами возглавила рейтинг самых влиятельных критиков.
Написать
18 декабря 2024 16:09
Траволта и Кейдж снова вместе: анонсирован сиквел культового боевика «Без лица»
Режиссер Адам Вингард собирает оригинальный актерский состав для продолжения киноленты 1997 года.
Написать
10 декабря 2024 13:23
Фестиваль кино «Зимний» объявил победителей: что за фильм «Операции “Холодно”», получивший главный приз?
Ценители абсурдистских сюжетов могут ликовать.
Написать
9 декабря 2024 13:16
«Оскар» постучался в двери Казахстана: фильм «Бауырына салу» оказался в лонг-листе премии
Новая работа режиссера Асхата Кучинчерекова может прославить казахстанское кино на мировой арене.
Написать
22 ноября 2024 13:29
«Отметит Новый год с семьей»: названы сроки выхода Ефремова из колонии по УДО
Некогда именитому артисту осталось провести за решеткой считанные недели.
Написать
20 октября 2024 10:55
Диагностировали поражение мозга: появились новые детали состояния Збруева
4 октября артиста увезли в реанимацию с подозрением на инсульт.
Написать
5 октября 2024 15:09
Мартиросян явился в больницу с жалобами на диабет: врачи диагностировали еще один опасный недуг
Тот самый олигарх из «Кадетства» зря месяцами игнорировал походы в медучреждение.
Написать
5 октября 2024 10:35
Остановилось сердце во время операции: Василия Ливанова подключили к аппарату
Актер уже несколько дней находится в реанимации.
Написать
5 октября 2024 10:14
Озвучены подробности состояния Уиллиса: близкие боятся, что этот год — последний
Давно уже не крепкий орешек.
Написать
20 сентября 2024 10:45
Добрый мальчик станет маньяком: появились детали нового хоррора о Питере Пэне
Школьникам такое лучше точно не смотреть.
Написать
7 сентября 2024 11:35
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
