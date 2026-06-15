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Киноафиша Статьи Брагин и Шибанов возвращаются, чтобы раскрыть запутанное дело из прошлого: в Сеть утекли подробности 6 сезона «Первого отдела»

Брагин и Шибанов возвращаются, чтобы раскрыть запутанное дело из прошлого: в Сеть утекли подробности 6 сезона «Первого отдела»

15 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Никто не мог найти убийцу с 1999 года, но на этот раз любимые герои возьмут все в свои руки.

НТВ продолжает работу над новым сезоном «Первого отдела» — одного из самых популярных российских детективов. И судя по первым подробностям, зрителей снова ждут сложные расследования, семейные конфликты и много совместных сцен любимого дуэта.

С чего начнется 6 сезон

Создатели «Первого отдела» уже раскрыли некоторые детали продолжения. В центре сюжета окажется дело об убийстве продавщицы Морозовой, которое произошло еще в 1999 году.

Долгое время расследование топталось на месте, однако спустя десятилетия следствию удается выйти на новые улики. Именно этим делом займутся Юрий Брагин и Михаил Шибанов в начале шестого сезона.

Судя по описанию, зрителей ждет одна из тех историй, которые поклонники сериала любят больше всего — запутанное преступление из прошлого, тайны которого неожиданно начинают всплывать спустя много лет.

Конфликт Брагина и Гаспарова продолжится

Не обойдется и без личных драм. Отношения между Брагиным и Гаспаровым останутся напряженными. Несмотря на взаимную неприязнь, героям придется работать вместе и регулярно пересекаться по службе.

Ситуацию дополнительно осложнит роман их детей. Сын Брагина и дочь Гаспарова выведут свои отношения на новый уровень, что наверняка станет причиной новых конфликтов между их отцами.

Шибанов получит собственную большую линию

Еще одной важной сюжетной линией станет охота на киллера по прозвищу Сталкер. Для Шибанова это расследование превратится в дело чести. Именно на поиске опасного преступника герой сосредоточит все свое внимание, передает дзен-канал «Мир сериалов».

Разумеется, рядом снова окажется Брагин. Создатели обещают множество совместных сцен с друзьями, которые за предыдущие сезоны не раз доказывали, что способны пройти вместе через любые испытания.

И если судить по первым подробностям, шестой сезон сохранит все то, за что зрители полюбили «Первый отдел»: крепкий детективный сюжет, сильную мужскую дружбу и героев, за которых хочется переживать.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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