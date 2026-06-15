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Финал увидим не скоро: делюсь расписанием выхода серий 3 сезона «Дома дракона» — лето 2026 будет жарким

15 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Придется растягивать удовольствие на пару месяцев.

Остались считанные дни до выхода 3 сезона «Дома дракона» от HBO, но сразу увидеть все серии не получится — это не Netflix. Рассказываю, когда ждать продолжение войны между Черными и Зелеными.

Когда выйдет 3 сезон «Дома дракона»

Поклонникам «Дома Дракона» осталось ждать совсем недолго. Третий сезон стартует на стриминге HBO Max уже 21 июня 2026 года.

Всего зрителей ждет восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

График выглядит так:

  • • 1 серия — 21 июня;
  • • 2 серия — 28 июня;
  • • 3 серия — 5 июля;
  • • 4 серия — 12 июля;
  • • 5 серия — 19 июля;
  • • 6 серия — 26 июля;
  • • 7 серия — 2 августа;
  • • 8 серия — 9 августа.

Так что финал сезона придется на начало августа.

Что покажут в новом сезоне

Судя по описанию, создатели наконец переходят к самым масштабным событиям Танца драконов. Напомню, что сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» и рассказывает о гражданской войне внутри дома Таргариенов.

После смерти короля Визериса борьба за Железный трон расколола семью на два лагеря. На одной стороне оказались Зеленые во главе с Алисентой Хайтауэр, на другой — Черные, поддерживающие Рейниру Таргариен.

И если первые два сезона были посвящены подготовке к большой войне, то теперь зрителей ждет настоящий взрыв событий.

Самые ожидаемые события сезона

Создатели уже подтвердили, что в продолжении покажут захват Королевской Гавани армией Рейниры, битву за Речные земли и знаменитое сражение при Глотке.

Последнего события фанаты книг ждут особенно сильно. Это одна из самых масштабных и кровопролитных битв всей истории Танца драконов, где силы Черных и Зеленых столкнутся в борьбе за стратегически важный пролив.

Учитывая размах будущих событий, есть ощущение, что третий сезон может стать самым зрелищным за всю историю «Дома Дракона». Осталось только дождаться 21 июня и проверить, справятся ли создатели с ожиданиями зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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