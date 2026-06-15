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Киноафиша Статьи Мне не хватило всего одной сцены с Дейенерис, чтобы оправдать ее безумие: это могло бы спасти провальный 8 сезон

Мне не хватило всего одной сцены с Дейенерис, чтобы оправдать ее безумие: это могло бы спасти провальный 8 сезон

15 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Хоть чуточку, но финал истории мог бы стать лучше.

Безумие Матери драконов в «Игре престолов» было неизбежным, но создатели слишком сильно поторопились. Из-за этого один из самых любимых персонажей сериала оказался жертвой сценария.

Главная проблема Дейенерис в 8 сезоне

Спустя годы после финала «Игры престолов» большинство споров по-прежнему крутится вокруг Дейенерис Таргариен. И дело даже не в том, что она сожгла Королевскую Гавань. Многие зрители были готовы принять такой поворот.

Проблема в другом — произошло это слишком резко.

Да, сценаристы заранее показывали тревожные сигналы. Дейенерис теряла близких людей, сталкивалась с предательством, становилась все более жесткой. Но между суровой правительницей и человеком, который уничтожает целый город вместе с мирными жителями, все-таки лежит огромная пропасть.

Именно поэтому сцена с колоколами до сих пор вызывает столько вопросов.

Чего мне не хватило в финале

На мой взгляд, ситуацию могла исправить всего одна небольшая сцена.

Представьте: Ланнистеры сложили оружие, город капитулировал, битва окончена. Дейенерис спускается с Дрогона и впервые оказывается среди жителей Королевской Гавани. Всю жизнь она считала себя освободительницей, верила, что люди будут встречать ее как спасительницу.

Но вместо любви получает страх, ненависть или равнодушие.

Никто не приветствует ее. Никто не благодарит. Никто не видит в ней долгожданную королеву.

Тогда удар был бы гораздо сильнее.

Безумие стало бы логичным

Кадр из сериала «Игра престолов»

В восьмом сезоне авторы попытались сделать таким переломным моментом звон колоколов. Но этого оказалось недостаточно. Зрители просто не успели прожить вместе с Дейенерис ее внутренний крах.

А вот сцена отвержения могла бы все изменить.

В этот момент она своими глазами увидела бы, что Вестерос никогда не любил ее так, как любили в Миэрине или Астапоре. Что здесь она чужая. Что все жертвы, потери и годы борьбы не принесли ей народной любви.

И тогда последующий срыв выглядел бы не как внезапное помешательство, а как трагедия человека, который окончательно потерял связь с реальностью.

Это не спасло бы весь восьмой сезон, но история Дейенерис стала бы гораздо убедительнее. А ее превращение из освободительницы в тирана выглядело бы не сценарным произволом, а закономерным финалом одной из самых сильных героинь сериала.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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