95% на Rotten Tomatoes и новый сезон: Ума Турман снова сыграет в «Декстере: Воскрешение» и теперь это не просто камео

10 апреля 2026 17:00
Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

Сейчас актрисе дали весьма важную роль, которая изменит сюжетную линию киноленты.

«Декстер: Воскрешение» снова собирает знакомые лица, и одно из них — с особым весом. Ума Турман возвращается во втором сезоне, и это не просто камео, а полноценное продолжение её линии.

Информация подтверждена изданием Deadline, а значит, речь уже не о слухах, а о факте. Сериал, который задумывался как финал истории, снова выходит на новый круг.

Возвращение Чарли и усиление конфликта

Турман вновь сыграет Чарли, бывшую сотрудницу спецназа и главу охраны миллиардера Леона Прейтера. В первом сезоне её героиня появилась как второстепенная фигура, но с явным потенциалом. Теперь этот потенциал разворачивают.

Во втором сезоне также заявлен Брайан Кокс, звезда «Наследников». Ему отведена роль одного из маньяков. Такой кастинг меняет баланс сил в истории. Интеллектуальное противостояние обещает выйти на первый план.

Проект, который не захотел быть финалом

«Декстер: Воскрешение» продолжает события «Декстера: Новая кровь» 2021 года. Тогда проект позиционировался как завершение истории, но цифры сказали своё. На Rotten Tomatoes сериал получил 95% от критиков и 90% от зрителей.

Такая реакция фактически не оставила создателям выбора. История оказалась слишком живой, чтобы её закрыть. Дата выхода второго сезона пока не объявлена, но сам факт возвращения ключевых актёров говорит о главном. «Декстер» снова не отпускает. И, кажется, не собирается делать это в ближайшее время.

Екатерина Адамова
