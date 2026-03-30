Русский English
От такого Росомахи зарыдаешь в голос: в июле 2026 года от экранов будет не оторваться — совсем другой взгляд на героя

30 марта 2026 13:00
Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»

Что ждать от фильма «Смерть Робин Гуда»?

Новый фильм Майкла Сарноски с Хью Джекманом, Джоди Комер и Биллом Скарсгардом «Смерть Робин Гуда» обзавелся новым постером за несколько месяцев до премьеры 1 июля 2026 года. Эти материалы предлагают более мрачную версию легенды о Робин Гуде. В центре — стареющий и избитый человек, который расплачивается за прошлые поступки. Роль Робин Гуда сыграет Хью Джекман, и этот образ далек от его роскошного Росомахи.

Трейлер задаёт тон заката эпохи и далек от привычных приключенческих картин. Сюжет ведет за Робином Гудом, которого считают погибшим после последнего столкновения. Он оказывается под опекой таинственной женщины, которая даёт ему последний шанс искупить вину.

Майкл Сарноски — американский режиссёр и сценарист. Он получил широкое внимание после дебютной ленты «Свинья» (2021) с Николасом Кейджем. Этот фильм был тепло принят критиками. Позже он снял «Тихое место: День первый». За «Свинью» он удостоился премии Национального совета кинокритиков за лучший дебют и получил номинации на премии Gotham и Independent Spirit. Он уделяет много внимания внутреннему миру героев и умеет создавать напряжение. Чаще всего его фильмы о потерях, одиночестве и поиске искупления.

Главная задача фильма — показать финал пути героя, а не грандиозную эпопею. Создатели поддержали эту идею: Джекман играет уставшего от прожитых лет и насилия человека, а Комер и Скарсгард помогают раскрыть новую интерпретацию мифа о легендарном герое. Режиссёр описывает картину как боевик с элементами триллера и делает ставку на сжатую, закрытую подачу.

Фото: Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»
Камилла Булгакова
