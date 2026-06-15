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После «Холопа 3» жду выхода исторического сериала с Биковичем про Петра I: одна из самых громких премьер XXI века

15 июня 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Рождение империи»

Для российских актеров это грандиозный проект.

Создатели исторической драмы о Петре I «Рождение империи» наконец показали первые кадры. Судя по трейлеру, зрителей ждет один из самых амбициозных российских проектов последних лет. В одной из главных ролей — Милош Бикович, который в июне блистает на экранах в третьей части «Холопа».

О чем фильм «Рождение империи»

В центре сюжета окажется один из самых важных периодов российской истории. После возвращения из Великого посольства Петр I начинает войну со Швецией за выход к морю. Именно эти события станут отправной точкой для превращения государства в империю.

Создатели обещают показать не только исторические события, но и становление самого Петра как правителя.

Звездный актерский состав

Кадр из фильма «Рождение империи»

Одной из главных причин обратить внимание на проект стал актерский состав.

Роль Петра I исполнил Александр Горбатов, а Милош Бикович сыграл его ближайшего соратника Александра Меншикова. Также в фильме появятся Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров и Александр Яценко.

Сценарий написал Андрей Золотарев, работавший над рядом крупных российских проектов последних лет.

Что говорят создатели

Режиссер Андрей Кравчук отметил, что в Александре Горбатове и Милоше Биковиче есть черты, которые перекликаются с историческими персонажами, сыгранными ими в фильме.

Сам Бикович признался, что еще никогда не участвовал в проекте такого масштаба.

«В проект вложено много сил, труда, средств, энергии и знаний, и это видно в каждом кадре. Надеюсь, зрители оценят наш вклад в создание портрета эпохи и им будет интересно узнать о людях, которые творили историю в столь захватывающий период», — рассказал актер.

Пока сложно судить о самом фильме, но трейлер действительно выглядит дорого и масштабно. Теперь остается дождаться октября и посмотреть, сможет ли «Рождение империи» оправдать ожидания зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Рождение империи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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