$80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала

Научно-фантастический фильм со звездой «Дневника памяти» Райаном Гослингом Проект «Аве Мария» (в российском прокате — Проект «Конец Света») стартовал в прокате с $80,5 млн за уик-энд. Сообщается, что этот результат принес Amazon MGM долгожданный успех.

По данным дистрибьюторов, это самый крупный старт в истории студии. Рекорд 2023 года с «Кридом 3» ($58 млн) оказался побит. Фильм также стал самой большой премьерой года, обойдя хоррор «Крик 7» с $63 млн.

Прогноз перед релизом составлял $65 млн. Положительные отзывы критиков и хороший отклик зрителей помогли собрать больше, чем ожидали. Международный релиз принёс $60,4 млн в 82 странах. В сумме глобальные сборы у фильма составили $140,9 млн.

Проект снят по книге Энди Вейра. Бюджет картины оценивают в $200 млн без учёта маркетинга. Отмечают, что кинотеатры оставляют около половины кассы, поэтому студии нужно, чтобы картина сохраняла стабильный показ после открытия.

Режиссёрами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер. Сюжет посвящён учёному, который отправляется в космическую миссию, чтобы спасти Землю. На Rotten Tomatoes у фильма 95% одобрения, а по CinemaScore он получил оценку A.

Аналитики полагают, что при отсутствии серьёзных конкурентов фильм останется лидером проката до выхода другого космического блокбастера — «Супер Марио: Галактическое кино» от Universal и Illumination, премьера которого запланирована на 1 апреля.