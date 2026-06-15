Да забудьте уже об «Игре престолов» и «Доме дракона»: эти 3 сериала HBO критики считают идеальными от начала до конца

Когда речь заходит о HBO, большинство сразу вспоминает «Игру престолов», «Дом дракона» или «Одни из нас». Но в библиотеке канала есть проекты, которые многие критики считают едва ли не идеальными от первой до последней серии.

«Оставленные»

Я до сих пор удивляюсь, почему об этом сериале говорят не так часто, как о других хитах HBO. Сюжет начинается с загадочного события: два процента населения Земли бесследно исчезают. Но самое интересное не сама тайна, а то, как люди пытаются жить дальше.

«Оставленные» — это история о горе, вере, потере и попытке найти смысл там, где его, кажется, уже не осталось. С каждым сезоном сериал становится только сильнее, а финал многие зрители до сих пор называют одним из лучших в истории телевидения.

«Барри»

На бумаге история звучит довольно странно. Профессиональный киллер приезжает на задание и неожиданно решает стать актером. Но не спешите делать выводы.

Очень быстро «Барри» превращается из черной комедии в напряженную криминальную драму с невероятно сильным сценарием. Главный герой пытается начать новую жизнь, но прошлое постоянно напоминает о себе.

Особенно впечатляет то, как сериал балансирует между юмором и настоящей трагедией. В одной сцене вы смеетесь, а через несколько минут сидите в полном шоке от происходящего.

«Наследники»

Если бы меня попросили назвать один сериал HBO, который обязательно стоит посмотреть каждому, я бы выбрала именно его. «Наследники» рассказывают о борьбе за власть внутри богатейшей медиакорпорации мира. Звучит не слишком захватывающе? Я тоже так думала до первого просмотра.

На деле это настоящая шекспировская драма, где каждый персонаж одновременно вызывает раздражение и сочувствие. Здесь нет положительных героев, но оторваться от их конфликтов невозможно.

Почему именно эти три

Все три сериала совершенно разные. «Оставленные» берут эмоциями, «Барри» — неожиданными сюжетными поворотами, а «Наследники» — блестящей драмой и персонажами.

Но есть одна общая черта: каждый из них выдерживает высокую планку качества от первой серии до финала. А для современного телевидения это уже большая редкость.