Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель

4 апреля 2026 11:00
Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Наследники»

Что еще известно о новом сезоне?

Paramount усиливает второй сезон «Декстера: Воскрешение» точечным, но громким кастингом. В проект присоединился Брайан Кокс — актер, чья работа в «Наследниках» задала планку для телевизионной драмы последних лет.

Его появление выглядит не просто расширением состава, а попыткой задать новому сезону иной тон — более холодный и психологически выверенный.

Кокс сыграет Дома Фрамта, известного как Нью-йоркский Потрошитель. Персонаж уже упоминался в первом сезоне, но оставался за кадром, существуя скорее как миф внутри сюжета. Теперь он выходит на первый план — серийный убийца, который отошел от активной «практики», но продолжает играть с выжившими, превращая их страх в инструмент власти.

Сам сериал продолжает линию «Декстер: Новая кровь» 2021 года, который задумывался как финальная точка истории. Тогда проект получил редкое для франшизы единодушие: 95% «свежести» от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Возвращение героя уже во втором сезоне «Воскрешения» говорит о том, что студия не готова отпускать персонажа и продолжает искать новые формы для его существования.

Приглашение Кокса в этом контексте выглядит логичным шагом. Его экранное присутствие всегда связано с доминированием и внутренней угрозой, и именно это качество может стать ключевым для нового антагониста. Пока дата выхода второго сезона не объявлена, но по составу ясно: ставка делается не на ностальгию, а на усиление конфликта.

Судя по выбранному вектору, «Декстер» окончательно уходит от формулы охоты и всё больше концентрируется на фигурах, которые способны сломать самого героя.

Фото: Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Наследники»
Екатерина Адамова
