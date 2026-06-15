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Киноафиша Статьи «Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне

«Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне

15 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Малахит»

Рассказываем, почему стоит обратить внимание на эту новинку.

Волшебный камень, загадочный дух, подростки и уральские легенды. Новый сериал от Okko «Малахит» выглядит как один из самых необычных российских фэнтези-проектов последних лет.

Не экранизация Бажова, а новая история

12 июня на платформе Okko стартовал сериал «Малахит», который многие зрители уже успели окрестить «уральским Гарри Поттером». И, честно говоря, сравнение не кажется притянутым за уши.

Хотя проект вдохновлен знаменитыми уральскими сказами Павла Бажова, авторы решили не пересказывать знакомые истории. Вместо этого сценаристы Максим Вахитов и Юлия Галиченко придумали собственный сюжет, где древняя магия сталкивается с современной жизнью подростков.

О чем сериал «Малахит»

События разворачиваются в поселке Красный Камень. Во время летних каникул семиклассник Рома находит на дне старого карьера загадочный малахитовый камень. Очень быстро выясняется, что артефакт способен воплощать в жизнь все, что мальчик рисует на бумаге.

Но вместе с магией в мир приходит опасность. Из заброшенного рудника освобождается древний дух Черный Ворон, который готов исполнить любое желание. Правда, цена за такую помощь оказывается слишком высокой.

Теперь Роме, Асе и Гордею предстоит не только разобраться в тайне камня, но и спасти родной поселок.

Почему сравнивают с Гарри Поттером

Самое интересное в «Малахите» — подход к магии. По словам создателей, проект ближе именно к историям о Гарри Поттере, чем к классическим русским сказкам.

Волшебство здесь существует по своим правилам и становится частью обычной жизни. А сама история постепенно превращается из легкого летнего приключения в рассказ о взрослении, ответственности и последствиях собственных решений.

Кто снимается в сериале

Главные роли исполнили молодые актеры Алексей Родионов, Екатерина Темнова и Сергей Чикин. А компанию им составил по-настоящему звездный взрослый состав: Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников и Агриппина Стеклова.

Если создателям удастся реализовать все задумки, «Малахит» вполне может стать тем редким российским фэнтези, которое будет одинаково интересно и подросткам, и их родителям.

Фото: Кадр из сериала «Малахит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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