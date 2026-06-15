Не пять и не семь: всего одна вырезанная фраза Элронда объяснила, почему членов «Братства кольца» было именно девять

Впрочем, преданные фанаты книг и так знали это.

Спустя 25 лет после выхода «Властелина колец» поклонники продолжают находить интересные детали. Оказывается, в фильме была сцена, которая могла по-новому раскрыть смысл создания Братства Кольца.

Что сказал Элронд в удаленной версии сцены

Недавно в сети снова вспомнили материалы, которые Питер Джексон показывал на Каннском кинофестивале в 2001 году еще до выхода «Братства Кольца». Среди них оказался альтернативный вариант знаменитого Совета Элронда.

Именно там звучала дополнительная реплика, которая не попала ни в театральную, ни в расширенную версию фильма.

После слов «Девять спутников. Так тому и быть. Вы станете Братством Кольца» Элронд добавлял:

«Вровень с девятью Призраками Кольца».

Не просто случайное совпадение

На первый взгляд фраза кажется незначительной. Но на самом деле она раскрывает важную идею, заложенную еще Дж. Р. Р. Толкином.

Девять членов Братства должны были стать своеобразным отражением девяти назгулов — самых опасных слуг Саурона. Пока Призраки Кольца несли страх и разрушение, спутники Фродо отправлялись спасать Средиземье.

Получается, что речь шла не просто о случайном количестве героев. Это был символический ответ тьме.

Почему сцену все-таки вырезали

И все же сегодня я понимаю, почему Питер Джексон отказался от этой реплики.

С одной стороны, она добавляет истории дополнительный смысл. С другой — немного ломает динамику самой сцены. После Совета Элронда назгулы практически исчезают из центра повествования и уступают место другим угрозам.

Из-за этого зрители могли решить, что именно Призраки Кольца станут главными противниками Братства в первой части истории.

Но смысл остался

Самое интересное, что даже без этой фразы идея никуда не исчезла. Просто большинство зрителей не замечают ее во время просмотра, передает портал CBR.

Девять героев против девяти слуг Саурона. Девять путников против девяти всадников тьмы. Именно такие детали всегда отличали «Властелина колец» от многих других фэнтези-франшиз.

Именно поэтому спустя десятилетия поклонники продолжают обсуждать даже одну вырезанную реплику Элронда. Ведь иногда всего несколько слов помогают взглянуть на знакомую историю совершенно по-новому.