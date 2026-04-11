Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре

Во втором сезоне научно-фантастического шоу «Чужой: Земля» намечаются существенные перестановки в актёрском составе. Постоянным участником проекта стал лауреат премии «Эмми» Питер Динклэйдж, получивший мировую известность благодаря роли в «Игре престолов». Его участие наверняка укрепит звёздный состав и придаст сериалу дополнительную драматургическую глубину.

Какого именно персонажа доверят сыграть прославленному актёру, пока хранится в строжайшем секрете. События разворачиваются на нашей планете в 2120 году — то есть за два года до того момента, с которого начинается оригинальный кинематографический проект.

Первый сезон вышел минувшей осенью и был принят публикой неоднозначно. Финальный эпизод зрители оценили всего на 6,2 балла из 10 — аудитория осталась разочарована скомканной развязкой и отсутствием ярких, надолго запоминающихся героев.

Работа над продолжением стартовала ещё в первых числах марта. Съёмочный процесс идёт на лондонской студии — той самой легендарной площадке, где снимали оригинальную картину 1979 года, а также «Чужого 3» и приквел «Прометей». Для сравнения: создатели первого сезона выбрали для работы Таиланд.