Том Фелтон назвал любимую часть «Гарри Поттера»: выбор не «Узник Азкабана» и не финал

У каждого зрителя «Гарри Поттера» есть своя любимая часть, и споры здесь не утихают годами. Кто-то выбирает мрачный третий фильм, кто-то — зрелищный финал, но выбор Тома Фелтона оказался неожиданно спокойным и даже немного ностальгическим.
Актер, сыгравший Драко Малфоя, признался, что пересматривал фильмы всего один раз, однако это не помешало ему выделить фаворита. Актёр без лишних раздумий назвал «Гарри Поттер и Тайная комната» той частью, к которой у него сохранилась особая симпатия.
«Что ж, скажу прямо. Второй фильм, «Гарри Поттер и Тайная комната», всегда был весёлым, потому что в нём был гигантский василиск, Алан Рикман был в отличной форме, и тогда мы уже немного лучше знали своих персонажей».
Этот выбор выглядит логичным, поскольку именно во второй части франшиза окончательно находит свой тон и перестаёт быть пробным запуском, оставаясь при этом лёгкой и живой.
При этом Фелтон отдельно выделяет и «Принца-полукровку», где у его героя появляется больше драматического объёма и внутреннего напряжения. По словам актёра, именно шестой фильм дал ему возможность по-настоящему раскрыться в роли.
Сегодня Фелтон продолжает возвращаться к Драко Малфою уже на театральной сцене в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», и это редкий случай, когда персонаж не отпускает актёра даже спустя годы.