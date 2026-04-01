Том Фелтон назвал любимую часть «Гарри Поттера»: выбор не «Узник Азкабана» и не финал

Актёр видел фильмы всего 1 раз, но ему этого было достаточно.

У каждого зрителя «Гарри Поттера» есть своя любимая часть, и споры здесь не утихают годами. Кто-то выбирает мрачный третий фильм, кто-то — зрелищный финал, но выбор Тома Фелтона оказался неожиданно спокойным и даже немного ностальгическим.

Актер, сыгравший Драко Малфоя, признался, что пересматривал фильмы всего один раз, однако это не помешало ему выделить фаворита. Актёр без лишних раздумий назвал «Гарри Поттер и Тайная комната» той частью, к которой у него сохранилась особая симпатия.

«Что ж, скажу прямо. Второй фильм, «Гарри Поттер и Тайная комната», всегда был весёлым, потому что в нём был гигантский василиск, Алан Рикман был в отличной форме, и тогда мы уже немного лучше знали своих персонажей».

Этот выбор выглядит логичным, поскольку именно во второй части франшиза окончательно находит свой тон и перестаёт быть пробным запуском, оставаясь при этом лёгкой и живой.

При этом Фелтон отдельно выделяет и «Принца-полукровку», где у его героя появляется больше драматического объёма и внутреннего напряжения. По словам актёра, именно шестой фильм дал ему возможность по-настоящему раскрыться в роли.

Сегодня Фелтон продолжает возвращаться к Драко Малфою уже на театральной сцене в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», и это редкий случай, когда персонаж не отпускает актёра даже спустя годы.