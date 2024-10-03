Меню
Питер Динклэйдж из «Игры престолов» сыграет великого Эркюля Пуаро: но зрители его так и не увидят
Актер не ищет легких путей к славе.
Написать
3 октября 2024 11:23
Еще одного провала не будет: обнадеживающие подробности новой экранизации «Темной Башни»
У Майка Флэнегана наполеоновские планы.
Написать
8 сентября 2024 11:20
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
