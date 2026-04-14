Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс»

14 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»

С актером ведутся переговоры.

В интернете появились разговоры о том, что Питер Клэффи может воплотить образ Хэнка Маккоя, известного как Зверь, в предстоящей перезагрузке «Людей Икс». Согласно неподтверждённым данным, первые намёки на сюжетную линию этой картины зрители увидят уже в кроссовере «Мстители: Секретные войны».

Широкой аудитории Клэффи запомнился прежде всего исполнением роли странствующего рыцаря сэра Дункана Высокого в сериале «Рыцарь Семи королевств», события которого происходят во вселенной «Игры престолов».

Вместе с этим 29-летним актёром в проекте о мутантах может появиться 25-летняя Одесса Эзайон. Ей пророчат роль Анны-Мари ЛеБо, более знакомой поклонникам как Роуг (в альтернативных переводах — Шельма).

На данный момент о каких-либо официальных переговорах с Marvel Studios речь не идёт — студия лишь присматривается к возможным исполнителям и выказывает предварительный интерес.

В настоящий момент Клэффи сосредоточен на подготовке ко второму сезону «Рыцаря Семи королевств», премьера которого ожидается в 2027 году. Поэтому, даже если слухи окажутся правдивыми, фанатам вселенной Marvel необходимо запастись терпением: увидеть артиста в облике Зверя удастся ещё довольно нескоро. Остаётся лишь дожидаться официальных анонсов и новостей от создателей.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств», Legion-Media
Светлана Левкина
