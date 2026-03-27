Оскароносная Пэлтроу в роли, которая многих шокирует — права на экранизацию выкупил Netflix

Netflix выкупил права на экранизацию мемуаров Белль Берден «Незнакомцы» после оживлённой борьбы между несколькими крупными компаниями. В главной роли появится обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу, которая также войдёт в команду исполнительных продюсеров проекта.

Продюсером фильма назначена Стейси Шер, которая работала над такими картинами, как «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмёрка», а также над недавним проектом «Еретик. Сценарий напишет Хайди Шрек, известная по сериалам «Миллиарды» и «Хорошая жена».

Сюжет сосредоточен на событиях марта 2020 года. Главная героиня живёт в доме на Марта‑Винъярд и первые недели карантина проводит в тёплой семейной атмосфере. Внезапно после двадцати лет брака муж уходит без объяснений, и идиллия рушится.

Автор мемуаров сравнивает этот уход с тем, как актёр снимает костюм и перестаёт быть тем, кем казался. Книга, попавшая в список бестселлеров New York Times, представлена не только как рассказ о разводе, но и как попытка автора расследовать свою семейную историю во время локдауна.

Берден заново изучает прошлое и ищет признаки того, что человек, с которым она прожила два десятилетия, мог быть другим, чем казался. В тексте отмечается, что сама Белль работает адвокатом по делам о миграции несовершеннолетних и живёт в Нью‑Йорке с тремя детьми.

Стоит напомнить, что у самой Пэлтроу счастливый брак и это довольно смелый и неожиданный шаг от нее для поклонников. Героине предстоит пережить нелегкую историю.