Оскароносная Пэлтроу в роли, которая многих шокирует — права на экранизацию выкупил Netflix

27 марта 2026 11:00
Гвинет Пэлтроу

Что ждать от очередной новинки стриминга.

Netflix выкупил права на экранизацию мемуаров Белль Берден «Незнакомцы» после оживлённой борьбы между несколькими крупными компаниями. В главной роли появится обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу, которая также войдёт в команду исполнительных продюсеров проекта.

Продюсером фильма назначена Стейси Шер, которая работала над такими картинами, как «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмёрка», а также над недавним проектом «Еретик. Сценарий напишет Хайди Шрек, известная по сериалам «Миллиарды» и «Хорошая жена».

Сюжет сосредоточен на событиях марта 2020 года. Главная героиня живёт в доме на Марта‑Винъярд и первые недели карантина проводит в тёплой семейной атмосфере. Внезапно после двадцати лет брака муж уходит без объяснений, и идиллия рушится.

Автор мемуаров сравнивает этот уход с тем, как актёр снимает костюм и перестаёт быть тем, кем казался. Книга, попавшая в список бестселлеров New York Times, представлена не только как рассказ о разводе, но и как попытка автора расследовать свою семейную историю во время локдауна.

Берден заново изучает прошлое и ищет признаки того, что человек, с которым она прожила два десятилетия, мог быть другим, чем казался. В тексте отмечается, что сама Белль работает адвокатом по делам о миграции несовершеннолетних и живёт в Нью‑Йорке с тремя детьми.

Стоит напомнить, что у самой Пэлтроу счастливый брак и это довольно смелый и неожиданный шаг от нее для поклонников. Героине предстоит пережить нелегкую историю.

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
Все могло сложиться по другому: 5 голливудских актеров, которых уволили с главных ролей во время съемок Все могло сложиться по другому: 5 голливудских актеров, которых уволили с главных ролей во время съемок Читать дальше 25 марта 2026
В «Горничной 2» будет новая блондинка: кто составит компанию Сидни Суини В «Горничной 2» будет новая блондинка: кто составит компанию Сидни Суини Читать дальше 24 марта 2026
Идеален везде и покруче Брагина: недооцененные проекты Тома Харди — такие проекты вы могли пропустить Идеален везде и покруче Брагина: недооцененные проекты Тома Харди — такие проекты вы могли пропустить Читать дальше 24 марта 2026
$80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала $80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала Читать дальше 23 марта 2026
Очередной провинциальный город, но вместо маньяка — свора собак: OKKO анонсировал новый детективный сериал Очередной провинциальный город, но вместо маньяка — свора собак: OKKO анонсировал новый детективный сериал Читать дальше 28 марта 2026
Финал 2 сезона «Далекого города» не обойдется без крови: и вот кто покинет сериал из основного состава Финал 2 сезона «Далекого города» не обойдется без крови: и вот кто покинет сериал из основного состава Читать дальше 27 марта 2026
Этот фильм Marvel еще не вышел, а уже побил исторический рекорд среди всех трейлеров: превысил 1 000 000 000 просмотров Этот фильм Marvel еще не вышел, а уже побил исторический рекорд среди всех трейлеров: превысил 1 000 000 000 просмотров Читать дальше 27 марта 2026
Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Читать дальше 27 марта 2026
354 часов не хватило? В 2026 году турки хотят перезапустить этот культовый сериал из 6 сезонов 354 часов не хватило? В 2026 году турки хотят перезапустить этот культовый сериал из 6 сезонов Читать дальше 27 марта 2026
