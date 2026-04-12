«Она была бы великолепна»: Файнс неожиданно выбрал новую кандидатуру на роль Волан-де-Морта и это... женщина из «Игры престолов»

Актер считает, что лучше замены и не найти.

Обсуждение нового сериала по «Гарри Поттеру» только набирает обороты, а споры вокруг главного антагониста уже вышли на первый план.

Поклонники гадают, кто сможет сыграть Волан-де-Морта так же убедительно, как это сделал Рэйф Файнс. Сам актёр неожиданно вмешался в разговор и назвал вариант, который многих удивил.

Кого он считает идеальным

Файнс признался, что спокойно относится к идее смены актёра и даже поддерживает один из самых обсуждаемых вариантов. Речь идёт о Тильде Суинтон, которую зрители знают по ролям с холодной и почти потусторонней энергетикой.

«Меня спрашивали, вернулся бы я к этой роли. Это было несколько лет назад. Я ответил: "Да, с удовольствием". Но потом ничего не произошло. Думаю, этот поезд ушёл. Что касается Тильды Суинтон — она была бы великолепна», — отметил актёр.

Такой выбор выглядит логичным. Суинтон умеет создавать образы, в которых сочетаются сдержанность, странность и внутренняя сила — именно те качества, которые сделали Волан-де-Морта запоминающимся.

Что происходит с кастингом

Пока создатели сериала не раскрывают финальный актёрский состав, вокруг роли продолжают появляться слухи. Ранее обсуждали Киллиана Мёрфи и Пола Беттани, но оба актёра опровергли участие в проекте.

Сериал должен пересказать историю в формате нескольких сезонов, и именно поэтому выбор актёра на роль главного злодея становится ключевым. От него зависит не только атмосфера, но и восприятие всей истории новым поколением зрителей.