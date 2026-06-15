Даже те, кто обожает Семенова и Фому, не готовы прощать «Невскому» этот минус: испортил все сезоны культового хита НТВ

Чаще всего зрители жалуются именно на это.

Поклонники готовы закрывать глаза на сценарные натяжки и спорные решения героев, но один момент в сериале «Невский» продолжает раздражать зрителей из сезона в сезон. Давайте разберемся, какой.

Не Семенов и не Фома

За годы существования «Невский» обзавелся огромной армией поклонников. Зрители привыкли к тому, что Павел Семенов порой действует на грани закона, а Фома регулярно оказывается в центре сомнительных историй. Многие признают, что эти недостатки давно стали частью сериала и даже помогают героям оставаться живыми и интересными.

Но если поступки мужских персонажей фанаты еще готовы понять и простить, то к женским образам вопросов накопилось гораздо больше.

Почему зрители недовольны героинями

Многие поклонники считают, что женщины в сериале слишком часто становятся источником проблем для главных героев. Вместо того чтобы быть полноценными участниками сюжета, они совершают импульсивные поступки, попадают в неприятности или устраивают конфликты буквально на ровном месте.

Особенно часто критика звучит в адрес супруги Любимова и Татьяны. Один из зрителей написал:

«Женские персонажи ужасно бесячие... Особенно жена Любимова... явно на жену генерала не тянет такая идиотка. Таня сначала понравилась, но потом такая приторная любовь к Семенову прям раздражала».

Не все верят новым отношениям Семенова

Некоторые поклонники вспоминают и ранние сезоны. По их мнению, именно отношения Павла и Юлии выглядели наиболее живыми и естественными.

«В первом сезоне Юля и Павел выглядят настоящей семейной парой, любящими друг друга, а вот с героиней Масловой такого не видно», — отмечает один из зрителей.

Любят несмотря ни на что

При этом даже самые строгие критики признают: недостатки не мешают «Невскому» оставаться одним из самых популярных российских сериалов. Зрители продолжают следить за судьбой Семенова, переживать за Фому и ждать новые серии. А значит, создателям удалось главное — сделать героев, о которых хочется спорить даже спустя много сезонов.