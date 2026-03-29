Раскрыты герои новых «Секретных материалов»: ничего общего с прежними Малдером и Скалли

К работе над перезапуском культового сериала «Секретные материалы» присоединился Химеш Патель. Британский актер индийского происхождения знаком зрителям по таким проектам, как «Черное зеркало», а также фильмам «Довод» и «Энола Холмс 2».

Патель исполнит главную мужскую роль в новых «Секретных материалах» — вместе с ранее утвержденной Даниэль Дедуайлер.

По данным инсайдеров, они предстанут в образах совершенно новых героев, а не станут заменой Фоксу Малдеру и Дане Скалли.

Согласно официальному описанию сюжета, в давно закрытый отдел ФБР, занимавшийся секретными делами, отправляют двух опытных агентов. Это отличается от оригинала, где в подразделении работал лишь один увлеченный сотрудник — Фокс Малдер. Шоу стартовало с того, что к нему приставили настроенную скептически женщину-судмедэксперта Дану Скалли.

Создатель оригинальных «Секретных материалов» Крис Картер участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера. Дата выхода пилотного эпизода пока не называется.

Девять сезонов классического сериала выходили в эфир с 1993 по 2002 год, и за это время авторы выпустили также два полнометражных фильма, основанных на нем. В 2016 году шоу ненадолго вернули на экраны, но оно продержалось лишь два сезона.