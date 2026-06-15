Сколько уже можно мусолить книги Толкина: вот 3 книжных цикла, которые даже круче «Властелина колец»

И они до сих пор не экранизированы.

«Властелин колец» остается главным фэнтези всех времен, но это не значит, что других великих историй не существует. Более того, некоторые книжные циклы до сих пор не получили достойной экранизации, хотя их миры ничуть не уступают Средиземью.

«Первый закон», Джо Аберкромби

Если вам нравились политические интриги в «Игре престолов», то цикл Джо Аберкромби может стать настоящим открытием.

Первая книга серии — «Кровь и железо» (The Blade Itself) — рассказывает историю нескольких героев, которых сложно назвать положительными. Здесь нет благородных рыцарей в сияющих доспехах и избранных спасителей мира.

Зато есть войны, предательства, черный юмор и персонажи, которые постоянно совершают ошибки. Именно поэтому мир «Первого закона» кажется удивительно живым. Неудивительно, что фанаты уже много лет мечтают увидеть Логена Девятипалого на экране.

«Ученик убийцы», Робин Хобб

Главный герой цикла Фитц Чивэл Видящий — незаконнорожденный сын принца, которого с детства готовят к роли королевского убийцы. Но главное здесь даже не интриги при дворе и не магия.

Сила этой истории — в самом Фитце.

На протяжении многих книг читатель наблюдает, как брошенный и одинокий ребенок пытается найти свое место в мире, который никогда не был к нему добр. И если многие фэнтезийные герои кажутся недосягаемыми легендами, то Фитц воспринимается как живой человек со своими страхами, слабостями и ошибками.

«Нефритовый город», Фонда Ли

Когда речь заходит о фэнтези, большинство сразу представляет средневековые замки, драконов и мечи. Но «Нефритовый город» Фонды Ли ломает все привычные шаблоны.

Действие разворачивается на острове Кекон, где могущественные кланы ведут борьбу за нефрит — минерал, наделяющий владельцев сверхъестественными способностями.

По атмосфере книга напоминает одновременно криминальную сагу и семейную драму. Не зря многие называют ее смесью «Крестного отца» и восточного фэнтези.

Почему их стоит экранизировать

Каждая из этих книг предлагает то, чего сегодня часто не хватает крупным фэнтези-проектам: уникальный мир, сложных персонажей и историю, которая не пытается копировать Толкина.

Именно поэтому поклонники жанра уже много лет надеются увидеть «Первый закон», «Ученик убийцы» и «Нефритовый город» на экране. Учитывая популярность фэнтези после «Игры престолов» и «Властелина колец», кажется, их время наконец должно наступить.