Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Сколько уже можно мусолить книги Толкина: вот 3 книжных цикла, которые даже круче «Властелина колец»

Сколько уже можно мусолить книги Толкина: вот 3 книжных цикла, которые даже круче «Властелина колец»

15 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

И они до сих пор не экранизированы.

«Властелин колец» остается главным фэнтези всех времен, но это не значит, что других великих историй не существует. Более того, некоторые книжные циклы до сих пор не получили достойной экранизации, хотя их миры ничуть не уступают Средиземью.

«Первый закон», Джо Аберкромби

Если вам нравились политические интриги в «Игре престолов», то цикл Джо Аберкромби может стать настоящим открытием.

Первая книга серии — «Кровь и железо» (The Blade Itself) — рассказывает историю нескольких героев, которых сложно назвать положительными. Здесь нет благородных рыцарей в сияющих доспехах и избранных спасителей мира.

Зато есть войны, предательства, черный юмор и персонажи, которые постоянно совершают ошибки. Именно поэтому мир «Первого закона» кажется удивительно живым. Неудивительно, что фанаты уже много лет мечтают увидеть Логена Девятипалого на экране.

«Ученик убийцы», Робин Хобб

Главный герой цикла Фитц Чивэл Видящий — незаконнорожденный сын принца, которого с детства готовят к роли королевского убийцы. Но главное здесь даже не интриги при дворе и не магия.

Сила этой истории — в самом Фитце.

На протяжении многих книг читатель наблюдает, как брошенный и одинокий ребенок пытается найти свое место в мире, который никогда не был к нему добр. И если многие фэнтезийные герои кажутся недосягаемыми легендами, то Фитц воспринимается как живой человек со своими страхами, слабостями и ошибками.

«Нефритовый город», Фонда Ли

Когда речь заходит о фэнтези, большинство сразу представляет средневековые замки, драконов и мечи. Но «Нефритовый город» Фонды Ли ломает все привычные шаблоны.

Действие разворачивается на острове Кекон, где могущественные кланы ведут борьбу за нефрит — минерал, наделяющий владельцев сверхъестественными способностями.

По атмосфере книга напоминает одновременно криминальную сагу и семейную драму. Не зря многие называют ее смесью «Крестного отца» и восточного фэнтези.

Почему их стоит экранизировать

Каждая из этих книг предлагает то, чего сегодня часто не хватает крупным фэнтези-проектам: уникальный мир, сложных персонажей и историю, которая не пытается копировать Толкина.

Именно поэтому поклонники жанра уже много лет надеются увидеть «Первый закон», «Ученик убийцы» и «Нефритовый город» на экране. Учитывая популярность фэнтези после «Игры престолов» и «Властелина колец», кажется, их время наконец должно наступить.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Читать дальше 11 июня 2026
Не пять и не семь: всего одна вырезанная фраза Элронда объяснила, почему членов «Братства кольца» было именно девять Не пять и не семь: всего одна вырезанная фраза Элронда объяснила, почему членов «Братства кольца» было именно девять Читать дальше 15 июня 2026
Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал Читать дальше 13 июня 2026
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели Читать дальше 12 июня 2026
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз Читать дальше 11 июня 2026
«Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния» «Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния» Читать дальше 14 июня 2026
«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков «Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков Читать дальше 14 июня 2026
«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает «Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает Читать дальше 13 июня 2026
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе Читать дальше 12 июня 2026
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты Читать дальше 12 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше