Бонус для всех фанатов аниме «Магическая битва»: +5 минут к финалу, но конец еще нескоро

Японская студия Toho Animation поделилась информацией о 12-й серии третьего сезона «Магической битвы». Создатели культового аниме объявили, что финальный эпизод первой части выйдет в расширенном формате. Премьера состоится уже в этот четверг, 26 марта.

Никакими конкретными подробностями авторы не разглашают, однако фанаты строят догадки, что речь идет о дополнительных пяти минутах хронометража. Подобный подход ранее уже применяли другие японские студии.

Данный эпизод призван поставить точку в первой сюжетной линии сезона, поэтому, вероятно, создатели решили немного увеличить продолжительность. В таком случае серия может растянуться до 28 минут.

Третий сезон аниме продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный кружок по изучению оккультизма. Вскоре он оказывается втянутым в борьбу с духами, наводнившими учебное заведение. Новый сезон разделен на две части — остальные 12 эпизодов будут выпущены позднее в этом же году.