Больше ждать 7 лет не придется: когда выйдет третий сезон самого веселого аниме «Необъятный океан»

19 марта 2026 15:00
Дату премьеры раскрыли на днях.

Первый сезон «Необъятного океана» вышел в 2018 году, второй появился спустя семь лет — летом 2025-го. У сериала сформировалась устойчивая аудитория, а на КП его оценили в 8,1 баллов. Зрители ценят проект за расслабленную атмосферу и нестандартный юмор.

Как выяснилось, с третьим сезоном авторы решили не затягивать. Студия Zero-Z объявила, что новые серии появятся в июле.

В центре сюжета по-прежнему студент Иори Китахара, который учится у океана, но панически боится воды. В продолжении он вместе с другими участниками клуба дайвинга отправится на архипелаг Палау, где они будут изучать местную фауну.

Светлана Левкина
