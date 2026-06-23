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Эти российские сыщики дадут фору Шерлоку Холмсу: 2 детективных сериала, от которых сложно оторваться

23 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Душегубы»

В России тоже умеют создавать качественные истории.

Шерлок Холмс давно стал эталоном детектива. Кажется, что переплюнуть его дедукцию, наблюдательность и умение распутывать самые безнадежные дела просто невозможно. Но российские сериалы в последние годы доказали обратное.

Причем дело даже не в том, что наши герои умнее знаменитого сыщика с Бейкер-стрит. Просто их методы часто оказываются куда жестче, а расследования — гораздо мрачнее и опаснее.

Если вы любите атмосферные детективы, обратите внимание на эти два сериала.

«Душегубы» — детектив, от которого становится не по себе

На первый взгляд это обычный ретро-детектив про советские времена. Но уже после нескольких серий становится понятно, что перед нами совсем другая история.

Главный герой — следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев. Он не устраивает эффектных шоу и не поражает окружающих громкими речами. Его главное оружие — холодный расчет, внимание к деталям и умение анализировать даже самые незначительные улики.

Особенно пугает то, что сюжет основан на реальных преступлениях.

Первый сезон рассказывает о расследовании витебского маньяка, а второй вновь обращается к одной из самых жутких криминальных историй советской эпохи. Здесь нет романтизации преступников и красивых погонь. Есть только напряжение, тревога и постоянное ощущение, что зло находится гораздо ближе, чем кажется.

Именно поэтому «Душегубы» смотрятся куда тяжелее многих зарубежных триллеров.

«Воскресенский» — русский ответ Шерлоку Холмсу

Кадр из сериала «Воскресенский»

Если «Душегубы» берут реализмом, то «Воскресенский» покоряет атмосферой. События разворачиваются в Петербурге 1912 года. Город стремительно меняется, но преступность по-прежнему остается серьезной проблемой. Когда полиция оказывается в тупике, за помощью обращаются к знаменитому хирургу Аркадию Воскресенскому.

И вот здесь начинается самое интересное.

Задолго до появления современных криминалистов герой использует научные методы, проводит сложнейшие экспертизы и буквально по мельчайшим деталям восстанавливает картину преступления. Неудивительно, что многие зрители называют сериал российской версией историй о Шерлоке Холмсе.

Но Воскресенский интересен не только расследованиями. Это человек со сложным характером, острым языком и привычкой говорить то, что думает. Иногда кажется, что полиции приходится бороться не только с преступниками, но и с самим доктором.

Фото: Кадр из сериала «Душегубы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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