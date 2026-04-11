Netflix показал свою Золушку: такой знаменитую сказку еще не видели

Стриминговый гигант Netflix только что рассекретил первые кадры предстоящей анимационной ленты «Steps» («Сводные»). На этих снимках впервые можно увидеть, как в проекте изображена знаменитая Золушка. Визуальное решение выглядит столь свежо и необычно, что картине уже сулят огромную популярность.

О чём эта история

Фильм демонстрирует нестандартный подход к персонажам злых сводных сестёр. В центре повествования — девушка Лилит, действия которой приводят к срыву приёма у короля. Она делает из своей сестры Марго лягушку и вручает царство злодейке, чьи мысли занимает только принц.

Кто станет союзником

Чтобы исправить положение, Лилит объединяет усилия с Золушкой и одним обаятельным существом, очень похожим на тролля. Их совместная задача — навести порядок в сказочной вселенной и доказать: даже те герои, кого традиционно записывают в отрицательные, заслуживают счастливый финал.

Дата премьеры

Релиз анимационной картины намечен на 2026 год и состоится эксклюзивно на платформе Netflix.