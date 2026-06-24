Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история»

Сегодня жанр тру-крайм переживает настоящий бум. Netflix штампует один хит за другим, подкасты о преступлениях собирают миллионы прослушиваний, а зрители готовы часами разбирать детали старых расследований. Но забавно другое: в России этот тренд появился задолго до того, как само слово true crime вошло в обиход.

Еще в 2006 году на НТВ стартовало «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. И пока мир только учился превращать реальные преступления в увлекательные истории, программа уже делала это каждую неделю. Причем настолько успешно, что спустя почти двадцать лет остается на экранах.

Не просто криминал, а машина времени

Секрет популярности шоу никогда не был связан только с расследованиями. Формально каждая серия рассказывает об одном преступлении, но на самом деле Каневский всегда говорил о гораздо большем.

Через убийства, ограбления и загадочные исчезновения зрителям показывали целую эпоху. Коммуналки, дефицит, очереди, советская мода, дворовые привычки, работа милиции и бытовые страхи обычных людей. В какой-то момент «Следствие вели…» превратилось в настоящую энциклопедию советской жизни, только поданную через криминальные истории.

Каневский стал мемом раньше мемов

Многие современные тру-крайм-проекты делают ставку на мрачность и холодную подачу. «Следствие вели…» выбрало другой путь. Огромную роль сыграла харизма самого Леонида Каневского.

Его фирменные отступления, интонации и знаменитые фразы давно ушли в народ. «Но это уже совсем другая история» знают даже те, кто никогда не видел программу целиком. А ведь сегодня именно такую узнаваемую авторскую подачу пытаются копировать десятки популярных документальных проектов.

Почему шоу до сих пор работает

За годы существования «Следствие вели…» выпустило сотни эпизодов, но зрительский интерес не исчез. Причина проста: хорошие тру-крайм истории никогда не были только про преступников.

Людей всегда интересовало, как жили другие, чего боялись, во что верили и почему однажды происходила трагедия. Именно поэтому программа Каневского пережила десятки телевизионных трендов и спокойно дождалась эпохи Netflix.

Получается забавная ситуация: пока весь мир восхищается современным тру-краймом, российские зрители могут лишь пожать плечами. Мы смотрели его еще тогда, когда Леонид Каневский уже говорил: «Но это уже совсем другая история».