Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история»

Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история»

24 июня 2026 08:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Следствие вели...»

Целое поколение выросло на этих передачах.

Сегодня жанр тру-крайм переживает настоящий бум. Netflix штампует один хит за другим, подкасты о преступлениях собирают миллионы прослушиваний, а зрители готовы часами разбирать детали старых расследований. Но забавно другое: в России этот тренд появился задолго до того, как само слово true crime вошло в обиход.

Еще в 2006 году на НТВ стартовало «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. И пока мир только учился превращать реальные преступления в увлекательные истории, программа уже делала это каждую неделю. Причем настолько успешно, что спустя почти двадцать лет остается на экранах.

Не просто криминал, а машина времени

Секрет популярности шоу никогда не был связан только с расследованиями. Формально каждая серия рассказывает об одном преступлении, но на самом деле Каневский всегда говорил о гораздо большем.

Через убийства, ограбления и загадочные исчезновения зрителям показывали целую эпоху. Коммуналки, дефицит, очереди, советская мода, дворовые привычки, работа милиции и бытовые страхи обычных людей. В какой-то момент «Следствие вели…» превратилось в настоящую энциклопедию советской жизни, только поданную через криминальные истории.

Каневский стал мемом раньше мемов

Кадр из сериала «Следствие вели...»

Многие современные тру-крайм-проекты делают ставку на мрачность и холодную подачу. «Следствие вели…» выбрало другой путь. Огромную роль сыграла харизма самого Леонида Каневского.

Его фирменные отступления, интонации и знаменитые фразы давно ушли в народ. «Но это уже совсем другая история» знают даже те, кто никогда не видел программу целиком. А ведь сегодня именно такую узнаваемую авторскую подачу пытаются копировать десятки популярных документальных проектов.

Почему шоу до сих пор работает

За годы существования «Следствие вели…» выпустило сотни эпизодов, но зрительский интерес не исчез. Причина проста: хорошие тру-крайм истории никогда не были только про преступников.

Людей всегда интересовало, как жили другие, чего боялись, во что верили и почему однажды происходила трагедия. Именно поэтому программа Каневского пережила десятки телевизионных трендов и спокойно дождалась эпохи Netflix.

Получается забавная ситуация: пока весь мир восхищается современным тру-краймом, российские зрители могут лишь пожать плечами. Мы смотрели его еще тогда, когда Леонид Каневский уже говорил: «Но это уже совсем другая история».

Фото: Кадр из сериала «Следствие вели...»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы Читать дальше 25 июня 2026
Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году Читать дальше 25 июня 2026
На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин Читать дальше 24 июня 2026
Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой Читать дальше 24 июня 2026
Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же» Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же» Читать дальше 24 июня 2026
Эти российские сыщики дадут фору Шерлоку Холмсу: 2 детективных сериала, от которых сложно оторваться Эти российские сыщики дадут фору Шерлоку Холмсу: 2 детективных сериала, от которых сложно оторваться Читать дальше 23 июня 2026
Не «Первым отделом» единым: 3 культовых сериала НТВ, которые ничуть не хуже хита с Колесниковым Не «Первым отделом» единым: 3 культовых сериала НТВ, которые ничуть не хуже хита с Колесниковым Читать дальше 23 июня 2026
Когда Аронова говорит, что эти 3 российских сериала — лучшие, стоит поверить: идеальный список на выходные Когда Аронова говорит, что эти 3 российских сериала — лучшие, стоит поверить: идеальный список на выходные Читать дальше 23 июня 2026
Из десятков российских сериалов Мария Аронова выбрала один: у этого детектива оценка высокая — 7,9 из 10 Из десятков российских сериалов Мария Аронова выбрала один: у этого детектива оценка высокая — 7,9 из 10 Читать дальше 22 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше