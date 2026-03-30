У главного аниме мира «One Piece» появится спин-офф: теперь основными станут «Героини»

Студия Toei Animation представила первый тизер анимационного проекта «One Piece: Героини» — ответвления от знаменитого франчайза. Премьера этого специального выпуска назначена на 5 июля.

В основе нового проекта лежит одноименный роман, однако создатели намерены отойти от формата книги. В отличие от первоисточника, в центре внимания окажется судьба лишь одной из ключевых героинь — Нами. Кроме того, в кадре появится и Нико Робин.

Режиссерское кресло занял Харука Каматани, ранее принимавший участие в работе над рядом эпизодов основного сериала. Вопрос о возможном продолжении пока остается открытым.