Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же»

Когда в 2007 году вышла «Ликвидация», казалось, что весь сериал держится на Владимире Машкове. Его Давид Гоцман моментально ушел в народ, а многие реплики до сих пор цитируют даже те, кто давно не пересматривал проект. Но прошло почти два десятилетия, и зрительские симпатии начали меняться.

Сегодня в обсуждениях «Ликвидации» все чаще вспоминают не только Гоцмана, но и Виталия Кречетова в исполнении Михаила Пореченкова. Причем речь идет не о классическом злодее, которого хочется ненавидеть. Наоборот, именно неоднозначность персонажа заставляет зрителей спорить о нем спустя 19 лет после премьеры.

Кречетов оказался сложнее, чем казалось

Если при первом просмотре многие следили за расследованием Гоцмана, то при повторном внимании все чаще оказывается в центре именно линия Кречетова. Это человек, который способен смотреть прямо в глаза и тут же предать, любить и одновременно совершать страшные поступки.

Один из зрителей очень точно сформулировал отношение к персонажу:

«Он до конца остался половинчатым. Его и жаль, и он мерзавец все же. До конца непонятно, как к нему относиться».

Именно эта двойственность и делает героя Пореченкова одним из самых интересных персонажей всей истории.

Машков великолепен, но сила сериала — в ансамбле

Конечно, говорить о «Ликвидации» без Машкова невозможно. Многие зрители признаются, что его Гоцман по-прежнему приковывает взгляд в любой сцене. Но с годами становится заметно другое достоинство сериала — удивительно сильный актерский состав.

Пореченков, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Константин Лавроненко, Светлана Крючкова, Андрей Краско и десятки других артистов создали не просто набор персонажей, а живой мир послевоенной Одессы. Именно поэтому сериал продолжает работать даже после того, как зритель уже знает все сюжетные повороты.

Почему Ликвидацию продолжают пересматривать

Многие современные детективы строятся вокруг интриги. Узнал убийцу — интерес пропал. С «Ликвидацией» все иначе. Здесь с каждым новым просмотром начинают цеплять другие герои, другие диалоги и другие сюжетные линии.

И если в 2007 году главным магнитом для зрителей был Гоцман, то в 2026-м все больше поклонников признаются: они включают сериал еще и ради Михаила Пореченкова, которому удалось создать одного из самых сложных и противоречивых персонажей российского телевидения.