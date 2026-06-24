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Киноафиша Статьи Такого я от HBO точно не ожидала: включила 3 сезон «Дома дракона» и сразу ошалела — ставлю 10 из 10

Такого я от HBO точно не ожидала: включила 3 сезон «Дома дракона» и сразу ошалела — ставлю 10 из 10

24 июня 2026 12:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Я привыкла, что сериал тратит время на разговоры.

Третий сезон «Дома дракона» от HBO стартовал — и сразу с места в карьер. Сразу после премьеры первого эпизода я его посмотрела и осталась под впечатлением. Скажу прямо — я ошалела, когда увидела долгожданную битву так рано.

Делюсь своим мнением и сразу предупреждаю, что в статье есть спойлеры!

Резкий старт после двух сезонов тягомотины

Кадр из сериала «Дом дракона»

Ни для кого не секрет, что предыдущие два сезона сериал «тянул кота за хвост». Разговоры, переговоры, заседания советов двух сторон — было скучно, серо, предсказуемо. Тем более, что вся история уже давно известна благодаря книгам Джорджа Мартина.

Даже в финале второго сезона создатели побоялись поддать жару и остановили повествование на подготовке к битве. Я, как и все зрители, замерла тогда в ожидании. Но даже с учетом всех спойлеров я не была готова к тому, что в первой же серии мы увидим легендарную битву при Глотке — одно из самых кровавых сражений Танца драконов.

Немножко треша все же было

Первую часть серии нам все же показывали подготовку к сражению. Показали и двух матерей, которые пытались образумить своих сыновей. Алисента пробовала уговорить сына отказаться от войны (да, и тот самый поцелуй действительно был), а Рейнира пыталась спасти сына от самой сокрушительной ошибки в его жизни.

Одна из главных линий была посвящена Овцекраду и Рейне, которая смогла оседлать дракона, но не сумела его приручить. Это и сыграло решающую роль в сражении.

Битва при Глотке — провал или победа?

Кадр из сериала «Дом дракона»

Итак, все фигуры на доске были расставлены, Зеленые напали на Черных. Вторая часть серии была полностью отдана битве при Глотке, о которой слышал любой фанат Вестероса.

Признаюсь сразу, само сражение мне очень понравилось. Наконец-то сериал перешел от слов к действиям, резким, порой чудовищным и разрушительным. Не буду спойлерить так явно, но в самом финале серии погиб один из ключевых персонажей сериала.

Мне пришлось по душе, что линию Крапивы отдали Рейне, так участие Овцекрада в битве получилось еще более болезненным и драматичным. По уровню драмы и сражений в первом эпизоде удалось соблюсти удивительный баланс — не хотелось отрываться от происходящего на экране.

Подводя итог, поставлю началу 3 сезона «Дома дракона» 10/10. Молодцы, что не стали тянуть, иначе еще один пустой эпизод фанаты могли бы и не простить. Рванули сразу с места в карьер — и крайне удачно, на мой взгляд!

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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