Такого я от HBO точно не ожидала: включила 3 сезон «Дома дракона» и сразу ошалела — ставлю 10 из 10

Я привыкла, что сериал тратит время на разговоры.

Третий сезон «Дома дракона» от HBO стартовал — и сразу с места в карьер. Сразу после премьеры первого эпизода я его посмотрела и осталась под впечатлением. Скажу прямо — я ошалела, когда увидела долгожданную битву так рано.

Делюсь своим мнением и сразу предупреждаю, что в статье есть спойлеры!

Резкий старт после двух сезонов тягомотины

Ни для кого не секрет, что предыдущие два сезона сериал «тянул кота за хвост». Разговоры, переговоры, заседания советов двух сторон — было скучно, серо, предсказуемо. Тем более, что вся история уже давно известна благодаря книгам Джорджа Мартина.

Даже в финале второго сезона создатели побоялись поддать жару и остановили повествование на подготовке к битве. Я, как и все зрители, замерла тогда в ожидании. Но даже с учетом всех спойлеров я не была готова к тому, что в первой же серии мы увидим легендарную битву при Глотке — одно из самых кровавых сражений Танца драконов.

Немножко треша все же было

Первую часть серии нам все же показывали подготовку к сражению. Показали и двух матерей, которые пытались образумить своих сыновей. Алисента пробовала уговорить сына отказаться от войны (да, и тот самый поцелуй действительно был), а Рейнира пыталась спасти сына от самой сокрушительной ошибки в его жизни.

Одна из главных линий была посвящена Овцекраду и Рейне, которая смогла оседлать дракона, но не сумела его приручить. Это и сыграло решающую роль в сражении.

Битва при Глотке — провал или победа?

Итак, все фигуры на доске были расставлены, Зеленые напали на Черных. Вторая часть серии была полностью отдана битве при Глотке, о которой слышал любой фанат Вестероса.

Признаюсь сразу, само сражение мне очень понравилось. Наконец-то сериал перешел от слов к действиям, резким, порой чудовищным и разрушительным. Не буду спойлерить так явно, но в самом финале серии погиб один из ключевых персонажей сериала.

Мне пришлось по душе, что линию Крапивы отдали Рейне, так участие Овцекрада в битве получилось еще более болезненным и драматичным. По уровню драмы и сражений в первом эпизоде удалось соблюсти удивительный баланс — не хотелось отрываться от происходящего на экране.

Подводя итог, поставлю началу 3 сезона «Дома дракона» 10/10. Молодцы, что не стали тянуть, иначе еще один пустой эпизод фанаты могли бы и не простить. Рванули сразу с места в карьер — и крайне удачно, на мой взгляд!