За четыре дня стал хитом Netflix №1 во всем мире: любители напряженных детективов проглатывают этот сериал за вечер

Поклонники детективов и напряженных триллеров наверняка знают имя Харлана Кобена. За последние годы экранизации его романов превратились в отдельный жанр на Netflix. Практически каждый новый проект писателя мгновенно попадает в обсуждения зрителей, а некоторые становятся настоящими хитами платформы.

Похоже, такая судьба ждет и новый сериал «Я тебя отыщу», который всего за несколько дней после премьеры сумел возглавить мировой рейтинг Netflix.

Новый триллер, от которого сложно оторваться

Главную роль в проекте исполнил Сэм Уортингтон, знакомый зрителям по франшизе «Аватар». Его герой Дэвид уже пять лет находится в тюрьме за убийство собственного маленького сына.

Проблема в том, что мужчина никогда не признавал свою вину.

Все меняется в тот момент, когда родственница приносит ему фотографию мальчика, удивительно похожего на погибшего ребенка. После этого Дэвид решает любой ценой выяснить правду и оказывается втянут в опасную историю, где с каждой серией появляется всё больше вопросов.

Не идеальный, но очень увлекательный

Критики встретили сериал довольно сдержанно. Многие отмечают, что «Я тебя отыщу» не дотягивает до лучших экранизаций Кобена. Однако зрителей это, кажется, совершенно не смущает.

Сериал быстро поднялся на первую строчку мирового рейтинга Netflix и обошел множество новых проектов платформы. И это вполне объяснимо. Кобен давно нашел формулу, которая работает практически безотказно: семейная трагедия, загадочное исчезновение, тайны прошлого и герой, готовый идти до конца ради правды.

Почему сериалы Кобена продолжают работать

Каждая новая экранизация автора строится по похожим правилам. Зрителю дают загадку уже в первые минуты, а затем постепенно подбрасывают новые детали, заставляя смотреть серию за серией.

«Я тебя отыщу» не пытается изобрести жанр заново. Но сериал отлично выполняет главную задачу хорошего триллера — постоянно держит в напряжении и заставляет строить собственные теории.

Если вам нравится подобный жанр, то новый хит Netflix вполне может стать следующим сериалом, который вы проглотите за один вечер.