Наконец, что-то милое: этот анимационный проект жду не меньше вышедших «Прыгунов» — мировая дата известна

Что стоит ждать нового на экранах в мире анимации?

Еще недавно все мы ждали «Прыгунов», однако новый анимационный фильм может восхитить не меньше. Судя по ярким анонсам он порадует и детей, и взрослых.

«Эльфи и Супер‑Эльфики» — семейный мультфильм Уте фон Мюнхов‑Поль. В мировой прокат он выйдет 29 апреля 2026 года. Данных по России пока нет. Фильм рассчитан на зрителей от трёх лет. Длительность составляет 1 час 16 минут.

Сценарий написал Ян Клаудиус Штратманн. В оригинальной озвучке участвуют Джелла Хаасе, Пол Пицера и Аннет Фриер. В центре истории — маленькая героиня по имени Элфи. Ей хочется увидеть мир людей. Именно поэтому она отправляется в незабываемое приключение.

Картина показывает скрытый мир крошечных эльфов, который существует рядом с нашим. Встреча Элфи с Бо задаёт главный ход сюжета. Им нужно помочь маленькой девочке Маре, которая мечтает о питомце. Такая простая завязка делает фильм понятным детям.

Главная идея ленты — показать, что даже маленькие поступки меняют мир. Фильм делает ставку на инициативу и взаимопомощь. Здесь много добрых деталей, близких повседневной жизни детей.

По стилю это семейное приключение. В нём нет сложных тем, но есть тёплые эмоции и простая искренняя идея. Подойдёт для семейного просмотра с маленькими зрителями. Взрослые смогут насладиться великолепной анимацией.