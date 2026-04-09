24 мая возвращаются «Рик и Морти»: 9 сезон стартует спустя год паузы — в трейлере показали новый уровень безумия (видео)

9 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Рик и Морти»

Свежее видео намекает на ещё более жёсткий хаос.

«Рик и Морти» возвращаются — и, судя по свежему трейлеру, безумие никуда не делось. Девятый сезон выйдет уже 24 мая на Adult Swim, ровно через год после предыдущего.

Рик снова вытаскивает Морти из сна — и отправляет в очередную цепочку абсурдных приключений. Рассказываем, что еще ждет знаменитую команду.

Что показали в трейлере

Ролик собран из того, за что сериал и любят: быстрый темп, хаос и постоянное ощущение, что правила здесь не работают. Появляются инопланетяне, странные существа и привычные шутки над Джерри.

В кадре мелькают новые изобретения Рика, которые снова ломают логику и физику. Всё выглядит как продолжение знакомой формулы, без попытки «переизобрести» шоу.

Создатели отдельно подчёркивают, что сериал по-прежнему делают без использования нейросетей. Это редкий акцент для индустрии, где автоматизация становится нормой. При этом «Рик и Морти» уже продлены как минимум до 12 сезона, так что девятый — не финал, а часть длинной истории.

Чего ждать

Сериал остаётся на своей территории: смесь научной фантастики, чёрного юмора и эмоциональных срывов. Трейлер не обещает резких поворотов, но показывает главное — ритм и настроение сохранены. Для зрителей это сигнал, что проект не пытается стать другим, а продолжает делать то, за что его и смотрят.

Екатерина Адамова
