Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах»

Он не так часто мелькает на экране, как старшие братья с сестричкой.

Кажется, поклонники мультсериала «Три кота» знают о любимых героях всё. Коржик — главный непоседа семьи, Карамелька постоянно помогает братьям находить выход из сложных ситуаций, а Компот больше всего любит книги и спокойствие. Но даже многие взрослые зрители удивляются, когда узнают, что у этой троицы есть ещё один родственник-котёнок.

И нет, речь не о каком-то персонаже из новых серий. Бублик появился в мультсериале уже давно, просто многие о нём успели забыть.

Кто такой Бублик?

Бублик — двоюродный брат Коржика, Карамельки и Компота. Он сын тёти Корицы, которая приходится сестрой одному из родителей главных героев. Впервые котёнок появился в серии «Братик», и именно тогда зрителей ждал небольшой сюрприз.

Когда мама сообщила котятам, что к ним в гости приедет тётя Корица вместе с сыном, все трое сразу представили себе ровесника, с которым можно будет играть, бегать и придумывать новые приключения. Но реальность оказалась совсем другой.

Бублик приехал совсем маленьким котёнком, который ещё даже не умел ходить и разговаривать. Для Коржика, Карамельки и Компота это стало полной неожиданностью.

Бублик появился не один раз

Многие думают, что после серии «Братик» про малыша просто забыли. На самом деле это не так. Позже Бублик снова появляется в эпизоде «Внучата», когда котята приезжают в гости к бабушке и неожиданно встречают там своего маленького родственника.

Конечно, экранного времени у него гораздо меньше, чем у Коржика, Карамельки и Компота. Но именно поэтому многие зрители спустя годы с удивлением узнают, что в семье главных героев есть ещё один котёнок.

И если вы давно не пересматривали ранние сезоны «Трёх котов», то серия «Братик» — отличный повод это исправить. Тем более что именно там можно познакомиться с одним из самых маленьких и милых персонажей всего мультсериала.