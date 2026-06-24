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Киноафиша Статьи Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах»

Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах»

24 июня 2026 11:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Он не так часто мелькает на экране, как старшие братья с сестричкой.

Кажется, поклонники мультсериала «Три кота» знают о любимых героях всё. Коржик — главный непоседа семьи, Карамелька постоянно помогает братьям находить выход из сложных ситуаций, а Компот больше всего любит книги и спокойствие. Но даже многие взрослые зрители удивляются, когда узнают, что у этой троицы есть ещё один родственник-котёнок.

И нет, речь не о каком-то персонаже из новых серий. Бублик появился в мультсериале уже давно, просто многие о нём успели забыть.

Кто такой Бублик?

Бублик — двоюродный брат Коржика, Карамельки и Компота. Он сын тёти Корицы, которая приходится сестрой одному из родителей главных героев. Впервые котёнок появился в серии «Братик», и именно тогда зрителей ждал небольшой сюрприз.

Когда мама сообщила котятам, что к ним в гости приедет тётя Корица вместе с сыном, все трое сразу представили себе ровесника, с которым можно будет играть, бегать и придумывать новые приключения. Но реальность оказалась совсем другой.

Бублик приехал совсем маленьким котёнком, который ещё даже не умел ходить и разговаривать. Для Коржика, Карамельки и Компота это стало полной неожиданностью.

Бублик появился не один раз

Кадр из сериала "Три кота"

Многие думают, что после серии «Братик» про малыша просто забыли. На самом деле это не так. Позже Бублик снова появляется в эпизоде «Внучата», когда котята приезжают в гости к бабушке и неожиданно встречают там своего маленького родственника.

Конечно, экранного времени у него гораздо меньше, чем у Коржика, Карамельки и Компота. Но именно поэтому многие зрители спустя годы с удивлением узнают, что в семье главных героев есть ещё один котёнок.

И если вы давно не пересматривали ранние сезоны «Трёх котов», то серия «Братик» — отличный повод это исправить. Тем более что именно там можно познакомиться с одним из самых маленьких и милых персонажей всего мультсериала.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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