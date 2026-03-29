Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» официально продлили на третий сезон — соответствующее уведомление появилось на главной странице проекта. Релиз новых серий намечен на следующий октябрь.

В центре предстоящих эпизодов окажется сюжетная ветка «Золотая земля», знакомая читателям манги. В финале предыдущего сезона Ферн удалось подтвердить свою квалификацию, получив статус мага первого класса.

А вот сама Фрирен не справилась с испытанием — наставник выбрал для неё нестандартный формат проверки, от которого и зависел результат.

Теперь путь компании лежит на север, к конечной точке их долгого путешествия — Ореолу. Там эльфийка наконец сможет обратиться к Химмелю со словами прощания, а возможно, решится сказать ему нечто гораздо более важное.

В дороге троих спутников ждут свежие испытания и эхо событий давних лет, связанных с легендарным отрядом, некогда спасшим мир от гибели.