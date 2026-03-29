Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно

29 марта 2026 17:00
Кадр из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Премьера пока нескоро.

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» официально продлили на третий сезон — соответствующее уведомление появилось на главной странице проекта. Релиз новых серий намечен на следующий октябрь.

В центре предстоящих эпизодов окажется сюжетная ветка «Золотая земля», знакомая читателям манги. В финале предыдущего сезона Ферн удалось подтвердить свою квалификацию, получив статус мага первого класса.

А вот сама Фрирен не справилась с испытанием — наставник выбрал для неё нестандартный формат проверки, от которого и зависел результат.

Теперь путь компании лежит на север, к конечной точке их долгого путешествия — Ореолу. Там эльфийка наконец сможет обратиться к Химмелю со словами прощания, а возможно, решится сказать ему нечто гораздо более важное.

В дороге троих спутников ждут свежие испытания и эхо событий давних лет, связанных с легендарным отрядом, некогда спасшим мир от гибели.

Светлана Левкина
Бонус для всех фанатов аниме «Магическая битва»: +5 минут к финалу, но конец еще нескоро Бонус для всех фанатов аниме «Магическая битва»: +5 минут к финалу, но конец еще нескоро Читать дальше 25 марта 2026
Фанаты «Магической битвы» ликуют: у хита IMDb с рейтингом 8,5 будет 4 сезон Фанаты «Магической битвы» ликуют: у хита IMDb с рейтингом 8,5 будет 4 сезон Читать дальше 28 марта 2026
«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона Читать дальше 29 марта 2026
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Наконец, что-то милое: этот анимационный проект жду не меньше вышедших «Прыгунов» — мировая дата известна Наконец, что-то милое: этот анимационный проект жду не меньше вышедших «Прыгунов» — мировая дата известна Читать дальше 28 марта 2026
По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо Читать дальше 26 марта 2026
Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Читать дальше 25 марта 2026
1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером 1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером Читать дальше 25 марта 2026
