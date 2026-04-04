Увидела и забыла про «Прыгунов»: этот милый мультфильм точно стоит ждать — первый постер уже есть

Режиссер Пон Джун Хо показал первые кадры своего первого полнометражного анимационного фильма «Элли». Над проектом он работает с 2019 года. Это новое направление в его карьере после фильмов с актерами.

Сценарий написан Поном совместно с Джейсоном Ю, известным по картине «Спи».

Ожидается, что съемки завершатся в первой половине 2027 года. Мировой выход анимации намечен на тот же год.

Главная героиня — кальмар Элли. Она живет в глубинах южной части Тихого океана. Элли мечтает подняться на поверхность и стать героиней документального фильма о дикой природе. Когда в море падает самолет, ее мир меняется. Элли отправляется наверх вместе с разношерстной группой спутников. В основе образов лежат реальные данные о морских обитателях.

Фильм затрагивает тему смелости и взаимосвязи живых существ. В центре сюжета — столкновение глубоководных персонажей с миром людей. Создатели позиционируют ленту как семейное приключение с большими подводными сценами, юмором и эмоциональными моментами. Я особенно умилилась первым постером. На нем можно увидеть очаровательную Элли. Уверена, что эта анимация будет не хуже «Прыгунов».

В проекте работают специалисты из 12 стран. Супервайзер-продюсер Дэвид Липман известен по франшизе «Шрек». Художник-постановщик Марчин Якубовский трудился над «Klaus». В 3D-анимации участвует студия DNEG, которая известна работой над «Началом» и «Дюной».