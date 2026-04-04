Увидела и забыла про «Прыгунов»: этот милый мультфильм точно стоит ждать — первый постер уже есть

4 апреля 2026 16:00
В анимационном мире появится новый герой. 

Режиссер Пон Джун Хо показал первые кадры своего первого полнометражного анимационного фильма «Элли». Над проектом он работает с 2019 года. Это новое направление в его карьере после фильмов с актерами.

Сценарий написан Поном совместно с Джейсоном Ю, известным по картине «Спи».

Ожидается, что съемки завершатся в первой половине 2027 года. Мировой выход анимации намечен на тот же год.

Главная героиня — кальмар Элли. Она живет в глубинах южной части Тихого океана. Элли мечтает подняться на поверхность и стать героиней документального фильма о дикой природе. Когда в море падает самолет, ее мир меняется. Элли отправляется наверх вместе с разношерстной группой спутников. В основе образов лежат реальные данные о морских обитателях.

Фильм затрагивает тему смелости и взаимосвязи живых существ. В центре сюжета — столкновение глубоководных персонажей с миром людей. Создатели позиционируют ленту как семейное приключение с большими подводными сценами, юмором и эмоциональными моментами. Я особенно умилилась первым постером. На нем можно увидеть очаровательную Элли. Уверена, что эта анимация будет не хуже «Прыгунов».

В проекте работают специалисты из 12 стран. Супервайзер-продюсер Дэвид Липман известен по франшизе «Шрек». Художник-постановщик Марчин Якубовский трудился над «Klaus». В 3D-анимации участвует студия DNEG, которая известна работой над «Началом» и «Дюной».

Камилла Булгакова
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» Читать дальше 5 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
