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Киноафиша Статьи А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ

А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ

24 июня 2026 09:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Попробуем разобраться в мотивации главного злодея.

Когда мы смотрим «Властелина колец», кажется, что цель Саурона предельно проста — вернуть Кольцо Всевластья и захватить Средиземье. Но если задуматься, возникает другой вопрос. А что было бы дальше?

Допустим, Фродо не добрался до Роковой горы. Допустим, армии Запада проиграли. Допустим, Саурон победил. Что он собирался делать с целым миром, который оказался бы у его ног?

Саурон хотел не просто власти

Многие воспринимают Саурона как типичного злодея, мечтающего уничтожить всё вокруг. Но у Толкина всё гораздо сложнее.

Сам автор неоднократно писал, что Саурон не любил хаос. Наоборот, он был одержим порядком. Его раздражало всё непредсказуемое: свободная воля, самостоятельные решения, независимые государства.

По сути, Саурон мечтал создать мир, где всё работает по единому плану. Только этот план должен был принадлежать исключительно ему.

Свобода народов была бы иллюзией

Интересно, что перед финальной битвой у Чёрных Врат посланник Саурона даже озвучивает условия капитуляции. На первый взгляд они выглядят не такими уж страшными. Гондору и Рохану обещают сохранить самоуправление, а часть земель вообще могла остаться под контролем местных правителей.

Но это была лишь красивая оболочка.

На деле побеждённые государства лишались бы армии, платили огромную дань и полностью зависели от воли Мордора. Любое неповиновение быстро подавлялось бы наместниками Саурона, которых он расставлял по всему Средиземью.

Мордор уже показывал будущее

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Чтобы понять, каким видел мир Саурон, достаточно посмотреть на сам Мордор. Это не только вулканы, орки и бесконечные поля сражений. На юге страны существовали огромные сельскохозяйственные территории, где тысячи рабов обеспечивали продовольствием военную машину Тёмного Властелина.

Мордор был не просто армией. Это была гигантская система тотального контроля, где каждый выполнял свою функцию и не имел права выбора.

Если бы Саурон победил, он попытался бы распространить эту модель на всё Средиземье.

Почему Гэндальф говорил о второй тьме

Когда Гэндальф предупреждал о «второй тьме», он говорил не столько о войне или разрушениях. Орки давно научились жить под солнцем. Мир не погрузился бы во мрак в буквальном смысле.

Настоящая тьма заключалась бы в другом, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино».

Исчезли бы независимые королевства, свободные народы и сама возможность выбирать собственный путь. Всё Средиземье превратилось бы в огромный механизм, работающий по приказу одного хозяина.

Именно поэтому война против Саурона была гораздо важнее борьбы за территории или трон. Арагорн, Фродо, Сэм и их союзники защищали не только свои дома. Они защищали право каждого народа оставаться самим собой.

В этом и заключается главный смысл победы над Сауроном. Герои спасли не просто Средиземье — они спасли свободу.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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