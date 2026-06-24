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Людк, а Людк! Узнаете 6 советских фильмов по знаменитым деревенским героиням? Предупреждаем — будет сложно

24 июня 2026 10:30 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Пришло время хотя бы мысленно вернуться в деревню.

Советское кино подарило нам множество ярких героинь, которые давно стали частью народной культуры. И часто для этого им даже не требовалось быть главными персонажами. Достаточно одной фразы, характерного взгляда или сцены, чтобы зрители запомнили их на десятилетия.

Особое место среди них занимают деревенские героини. Простые, эмоциональные, добрые, иногда сварливые, иногда смешные, но всегда невероятно живые. Они ругались через забор с соседями, переживали за детей, мечтали о лучшей жизни и нередко становились настоящим украшением фильма.

Многие их реплики давно ушли в народ. Некоторые зрители уже не помнят название картины, но прекрасно цитируют любимых персонажей. А отдельные сцены и вовсе стали частью культурного кода нескольких поколений.

Сегодня предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните советскую классику.

Мы собрали шесть известных героинь из фильмов, действие которых происходит в деревне или провинции. Где-то ответ наверняка придет в голову мгновенно, а над некоторыми вопросами придется серьезно подумать даже тем, кто считает себя настоящим знатоком советского кино.

Готовы проверить память? Тогда самое время вспомнить летние каникулы у бабушки, старый телевизор и фильмы, которые можно пересматривать бесконечно.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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