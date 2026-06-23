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Главный конкурент сериала «Извне» — фильм из России: только вместо Бойда зрителей ждет Никита Кологривый

23 июня 2026 15:30 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Лес»

Эта российская новинка выглядит очень интригующе.

Сериал «Извне» уже несколько лет не дает покоя любителям мистики и хорроров. Загадочный город, который не отпускает своих жителей, монстры, выходящие по ночам, и десятки вопросов, на которые зрители до сих пор не получили ответы. И, кажется, российские кинематографисты наконец решили сыграть на похожей территории.

Уже 12 ноября в прокат выходит фильм «Лес», снятый по одноименному роману Светланы Тюльбашевой. И если описание проекта не врет, нас ждет одна из самых необычных российских жанровых премьер последних лет.

Карелия вместо загадочного города

В центре сюжета две москвички, которые отправляются путешествовать по Карелии. Обычная поездка очень быстро превращается в кошмар, когда девушки понимают, что заблудились в глухом лесу. Причем проблема не только в отсутствии еды, воды и связи.

Сам лес начинает жить по собственным правилам. Он словно наблюдает за своими жертвами, путает дороги и не позволяет выбраться наружу. Чем дальше заходят героини, тем сильнее возникает ощущение, что против них выступает не природа, а нечто гораздо более древнее и опасное.

Именно поэтому фильм сразу вызывает ассоциации с «Извне». Конечно, это разные истории, но сама идея пространства, которое становится полноценным персонажем и отказывается отпускать людей, очень похожа по настроению.

Никита Кологривый снова оказался в центре странной истории

Кадр из фильма «Лес»

Одной из главных причин обратить внимание на фильм стал актерский состав. Главные роли исполнили Карина Разумовская и Лянка Грыу, а компанию им составил Никита Кологривый, который за последние несколько лет превратился в одного из самых обсуждаемых актеров страны.

Кроме того, в проекте появились Роза Хайруллина и Екатерина Васильева — актрисы, способные добавить тревоги даже самой обычной сцене одним взглядом. Для атмосферного хоррора это огромный плюс.

Судя по описанию, в фильме будет не только история выживания. В какой-то момент появляется странная семья, живущая в заброшенном деревенском доме, и очень быстро становится понятно, что встреча с ними может оказаться не менее опасной, чем сам лес.

Российский хоррор, который действительно хочется ждать

Кадр из фильма «Лес»

Последние годы российское кино постепенно учится работать с жанром ужасов. Появляются проекты, которые не пытаются копировать западные фильмы один в один, а ищут страхи в знакомых местах, легендах и атмосфере.

Карелия для такой истории подходит идеально. Её леса, озера и заброшенные деревни сами по себе выглядят так, будто скрывают десятки страшных историй. Поэтому идея превратить эту локацию в главный источник ужаса выглядит абсолютно логичной.

Пока рано говорить, получится ли у создателей собственный ответ «Извне». Но уже сейчас «Лес» выглядит намного интереснее большинства российских триллеров последних лет. А если фильм действительно сумеет сохранить чувство тревоги и неизвестности до самого финала, то нас может ждать одна из самых заметных жанровых премьер года.

Фото: Кадр из фильма «Лес»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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