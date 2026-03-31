Русский English
2 сцены после титров и премьера 1 апреля: «Супер Марио: Галактическое кино» намекает на кроссовер

31 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Зрители делают догадки, о чем будет продолжение.

Новый мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» ещё не вышел в мировой прокат, но уже обрастает деталями, которые напрямую намекают на будущее франшизы.

По данным с закрытого показа в Японии, картина получит сразу две сцены после титров. Премьера запланирована на 1 апреля, и именно эти дополнительные эпизоды могут стать ключом к следующему этапу развития вселенной.

Две сцены после титров и намёк на кроссовер

Информация о дополнительных сценах появилась после закрытого показа, где зрителям показали финальную версию мультфильма. Содержимое сцен держится в секрете, однако уже звучат предположения о подготовке масштабного кроссовера.

Речь идёт о возможной экранизации вселенной Super Smash Bros., где объединяются герои разных игр Nintendo. Если слухи подтвердятся, франшиза «Марио» может выйти за пределы привычной истории.

Новые персонажи и масштаб истории

В продолжении дебютирует Фокс МакКлауд из серии Star Fox, которого озвучил Глен Пауэлл. Создатель франшизы Сигэру Миямото отметил, что в фильме появится множество знакомых героев, включая ностальгические камео.

Это связано и с важной датой: в 2026 году персонажу Марио исполняется 40 лет. Авторы делают ставку на узнаваемость и расширение мира, сохраняя баланс между новыми и классическими персонажами.

Успех первой части и ожидания

Первая часть «Братья Супер Марио в кино» собрала около $1,3 млрд при бюджете $100 млн, что задало высокую планку для продолжения. Во втором фильме Боузер и его сын вновь попытаются захватить Грибное королевство, а Марио и его союзники — остановить их.

Наличие двух сцен после титров показывает, что создатели думают не только о текущем успехе, но и о развитии всей вселенной. Именно это делает «Галактическое кино» не просто сиквелом, а потенциальной отправной точкой для нового крупного проекта.

Фото: Кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
