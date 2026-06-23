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Киноафиша Статьи «Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм

«Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм

23 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Девчата»

Задача не так проста, как кажется.

Есть советские фильмы, которые можно пересматривать бесконечно. И «Девчата» — один из них. Картина Юрия Чулюкина вышла больше шести десятилетий назад, но до сих пор остается любимой для нескольких поколений зрителей.

Во многом секрет популярности фильма кроется в его героях. Наивная и добрая Тося, самоуверенный Илья, строгая Анфиса и другие жители лесного поселка давно стали родными для миллионов поклонников советского кино. А многие их реплики уже давно ушли в народ и превратились в настоящие крылатые фразы.

Интересно, что история могла выглядеть совсем иначе. Изначально режиссер хотел видеть в главной роли другую актрису, однако в итоге Тосю сыграла Надежда Румянцева. Сегодня сложно представить, что эту героиню могла воплотить кто-то другой. Именно ее искренность, энергия и неподражаемая манера говорить сделали фильм по-настоящему народным.

Неудивительно, что спустя годы зрители до сих пор цитируют любимых персонажей буквально по памяти. Но сможете ли вы без подсказок определить, кому принадлежит та или иная знаменитая фраза?

Мы собрали несколько известных реплик из легендарной комедии. На первый взгляд задача кажется простой. Но когда дело доходит до конкретных персонажей, многие начинают сомневаться.

Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы помните один из самых любимых фильмов советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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