В «Великолепном веке» показали драму, а что говорят историки о смертельной болезни Хюррем? Некоторые даже грешат на простую ангину

Есть несколько версий, от чего на самом деле умерла супруга Сулеймана.

Хюррем Султан, одна из самых загадочных и влиятельных женщин Османской империи, по-прежнему вызывает множество споров о причинах своей смерти, несмотря на прошедшие столетия.

В популярном сериале «Великолепный век» ее уход был драматичным рядом мучительных симптомов, но историки продолжают искать правду за этим образом.

Заболевание Хюррем в сериале: вымысел или история?

В телепроекте Хюррем представлена страдающей от неизвестной болезни, которая сопровождается сильными болями в животе, язвами на коже и общим истощением. Она скрывает страдания от всех, кроме верного Сюмбюль-аги, и лишь перед смертью заболевания становятся очевидными для султана Сулеймана.

Болезненные симптомы порождали у зрителей разные предположения — от онкологических заболеваний, таких как рак кожи или лейкемия, до отравления ядом и проблем с сердцем.

Что говорят историки о настоящей причине смерти?

Исторические источники и мемуары современников, в частности записи посланца Кубетдина аль Мекки, указывают на иную картину. Хюррем скончалась 15 апреля 1558 года, вероятно, в возрасте от 53 до 56 лет.

Основной причиной смерти называют малярию, которая, наряду с многолетними кишечными коликами, сильно ослабила султаншу и сделала невозможным ее передвижение последние недели жизни. Дополнительно исследователи склоняются к версии о сердечной недостаточности, вызванной стрессами и неудовлетворительным состоянием здоровья.

Есть также гипотезы о тяжелой ангине или простуде, которая стала фатальной из-за слабого сердца. Несмотря на слухи о возможном отравлении, большинство историков согласны, что никаких доказательств насильственной смерти нет. Состояние здоровья Хюррем усугублялось хроническими болями и интенсивной напряженностью в условиях дворцовой жизни.

Таким образом, драматизм сериала, конечно, придает образу Хюррем дополнительный накал, но реальная история ее ухода связана с тяжелой болезнью — малярией и осложнениями, усугубленными длительными страданиями и внутренними испытаниями.

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