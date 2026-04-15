Даже финал делать не стали: этот новый турецкий сериал закрыли на 6 серии — хоть зрители и недовольны

Даже финал делать не стали: этот новый турецкий сериал закрыли на 6 серии — хоть зрители и недовольны

15 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Доктор в другой жизни»

Но мнения поклонников в этом вопросе никто не спросил.

Похоже, одна из самых громких новинок турдизи этого сезона не выдержала проверку зрительским интересом. Сериал «Доктор в другой жизни» официально закрыт — и гораздо раньше, чем планировалось.

Не дотянули до финала

Изначально у проекта были вполне реальные шансы на развитие. Продюсеры рассчитывали на 7 серий с возможным продлением до 10, если рейтинги пойдут вверх. Но этого не произошло.

После выхода шестого эпизода стало ясно: аудитория не растет. В итоге канал принял жесткое решение — остановить производство. Воскресная серия стала последней, а история оборвалась без логичного завершения.

Почему проект не зашел

Главной причиной закрытия называют именно низкие рейтинги и слабые продажи за рубеж. Несмотря на сильный каст и популярный оригинал, зрители не прониклись сюжетом.

В центре проекта были звезды турецких сериалов — Ибрагим Челиккол и Сыла Тюркоглу, но даже их участие не спасло ситуацию.

При этом в сети появились слухи о возможных проблемах Челиккола, связанных с тестами на запрещенные вещества. Однако никаких подтверждений этой информации нет, и официально причиной закрытия остаются только рейтинги.

Что в итоге

История «Доктора в другой жизни» закончилась так же внезапно, как и началась. Проект, на который делали ставку, не выдержал конкуренции и остался без полноценной точки.

И это снова напоминает: даже громкое имя и сильный каст не гарантируют успех, если зритель не поверил истории.

Фото: Кадр из сериала «Доктор в другой жизни»
Анастасия Луковникова
Слышали про новый скандал турдизи? Теперь все внимание к звезде «Черно-белой» любви — вот, что произошло Слышали про новый скандал турдизи? Теперь все внимание к звезде «Черно-белой» любви — вот, что произошло Читать дальше 15 апреля 2026
Даже такие богачи, как Ферит из «Зимородка», ходят с простым Android: разбираемся, почему в турецких сериалах нет айфонов Даже такие богачи, как Ферит из «Зимородка», ходят с простым Android: разбираемся, почему в турецких сериалах нет айфонов Читать дальше 12 апреля 2026
Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Читать дальше 16 апреля 2026
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Читать дальше 16 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Читать дальше 16 апреля 2026
На НТВ стартует 2 сезон исторического детектива: снова 70-е и Таболин — только еще мрачнее На НТВ стартует 2 сезон исторического детектива: снова 70-е и Таболин — только еще мрачнее Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Читать дальше 16 апреля 2026
Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Читать дальше 15 апреля 2026
