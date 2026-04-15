Даже финал делать не стали: этот новый турецкий сериал закрыли на 6 серии — хоть зрители и недовольны

Но мнения поклонников в этом вопросе никто не спросил.

Похоже, одна из самых громких новинок турдизи этого сезона не выдержала проверку зрительским интересом. Сериал «Доктор в другой жизни» официально закрыт — и гораздо раньше, чем планировалось.

Не дотянули до финала

Изначально у проекта были вполне реальные шансы на развитие. Продюсеры рассчитывали на 7 серий с возможным продлением до 10, если рейтинги пойдут вверх. Но этого не произошло.

После выхода шестого эпизода стало ясно: аудитория не растет. В итоге канал принял жесткое решение — остановить производство. Воскресная серия стала последней, а история оборвалась без логичного завершения.

Почему проект не зашел

Главной причиной закрытия называют именно низкие рейтинги и слабые продажи за рубеж. Несмотря на сильный каст и популярный оригинал, зрители не прониклись сюжетом.

В центре проекта были звезды турецких сериалов — Ибрагим Челиккол и Сыла Тюркоглу, но даже их участие не спасло ситуацию.

При этом в сети появились слухи о возможных проблемах Челиккола, связанных с тестами на запрещенные вещества. Однако никаких подтверждений этой информации нет, и официально причиной закрытия остаются только рейтинги.

Что в итоге

История «Доктора в другой жизни» закончилась так же внезапно, как и началась. Проект, на который делали ставку, не выдержал конкуренции и остался без полноценной точки.

И это снова напоминает: даже громкое имя и сильный каст не гарантируют успех, если зритель не поверил истории.