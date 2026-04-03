Звезда «Уэнсдей» возвращается — и все серии выйдут в один день: когда ждать 2 сезон «Хороших девочек не убивают»

Не планируйте ничего на конец мая.

Стала известна дата выхода второго сезона «Хороших девочек не убивают». И это как раз тот случай, когда новость звучит как предупреждение: свободных вечеров в конце мая может не остаться.

История снова возвращает к Пиппе Фитц-Амоби — школьнице из тихого английского городка, которая уже однажды вскрыла дело, считавшееся закрытым. Тогда всё началось как проект, а закончилось куда серьёзнее.

Во втором сезоне Пиппа берётся за исчезновение музыканта Джейми Рейнольдса. Расследование быстро выходит за рамки любопытства и становится историей с куда более высокими ставками и опасными последствиями.

Главную роль вновь исполняет Эмма Майерс, знакомая по «Уэнсдей». Её героиня остаётся в центре — внимательная, упрямая и явно не готовая отступать, даже когда становится слишком близко к правде.

Шоураннером остаётся Поппи Коган, и это чувствуется в подаче. Сериал держит плотный ритм, не уходит в лишние линии и выстраивает напряжение так, что остановиться между сериями практически невозможно.

Все эпизоды второго сезона выйдут одновременно 27 мая. Такой формат снова превращает проект в марафон, который досматривают до финальных титров за один заход.