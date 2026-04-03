Звезда «Уэнсдей» возвращается — и все серии выйдут в один день: когда ждать 2 сезон «Хороших девочек не убивают»

3 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Хороших девочек не убивают»

Не планируйте ничего на конец мая.

Стала известна дата выхода второго сезона «Хороших девочек не убивают». И это как раз тот случай, когда новость звучит как предупреждение: свободных вечеров в конце мая может не остаться.

История снова возвращает к Пиппе Фитц-Амоби — школьнице из тихого английского городка, которая уже однажды вскрыла дело, считавшееся закрытым. Тогда всё началось как проект, а закончилось куда серьёзнее.

Во втором сезоне Пиппа берётся за исчезновение музыканта Джейми Рейнольдса. Расследование быстро выходит за рамки любопытства и становится историей с куда более высокими ставками и опасными последствиями.

Главную роль вновь исполняет Эмма Майерс, знакомая по «Уэнсдей». Её героиня остаётся в центре — внимательная, упрямая и явно не готовая отступать, даже когда становится слишком близко к правде.

Шоураннером остаётся Поппи Коган, и это чувствуется в подаче. Сериал держит плотный ритм, не уходит в лишние линии и выстраивает напряжение так, что остановиться между сериями практически невозможно.

Все эпизоды второго сезона выйдут одновременно 27 мая. Такой формат снова превращает проект в марафон, который досматривают до финальных титров за один заход.

Екатерина Адамова
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав 2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав Читать дальше 4 апреля 2026
Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Читать дальше 4 апреля 2026
